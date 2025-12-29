El desdoblamiento parcial del vial de A Lanzada, en Sanxenxo, declarado de interés autonómico

El Consello de la Xunta ha dado este lunes luz verde a la declaración del Proyecto de interés autonómico para impulsar la mejora de la funcionalidad, capacidad e integración ambiental de la VG-4.1 y de la PO-308 en el entorno de A Lanzada, que supondrá una inversión de 40,4 millones de euros. Se trata del desdoblamiento parcial de la vía rápida entre Sanxenxo y A Lanzada, presentada en septiembre pasado para una vía que cada verano es escenario de largas retenciones en la ida y el regreso de las playas.

Según explica la Xunta, «la singularidad y la relevancia de esta actuación impulsada por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas hacen necesario utilizar una de las herramientas de las que dispone la Comunidad Autónoma, de ordenación del territorio de Galicia, como es la del proyecto de interés autonómico (PIA)».

Una de estas «singularidades» es que afecta a terrenos de la Red Natura, razón por la que estuvo paralizada una iniciativa que comenzó a diseñarse hace años. Al respecto, se indica que «dado el espacio en que se desarrollará la intervención, la estrategia constará de un enfoque integral, por lo que el PIA permitirá tratar de forma conjunta una ordenación territorial que tenga en cuenta las necesidades de movilidad y preservar los valores ambientales. Se trata de un conjunto de actuaciones para dar respuesta a las necesidades de movilidad en este entorno, en los municipios de O Grove y Sanxenxo, que contribuirá a la mayor fluidez del tráfico, especialmente en verano, época de grande afluencia turística».

Al mismo tiempo, se proyectarán acciones de preservación de los valores ambientales de esta zona, que pertenece a la Red Natura 2000. Los objetivos fundamentales de las intervenciones previstas son «mejorar la movilidad global, poner fin a las retenciones en el acceso a las playas e integrar mejor esta infraestructura con el medio natural».

En concreto, esta estrategia incluye la ampliación de la capacidad de la VG-4.1 entre Sanxenxo y A Lanzada, prologando la autovía hasta el enlace de Noalla y con un tercer carril entre A Lanzada y Noalla. En segundo lugar, se ejecutará una ampliación a cuatro carriles del tramo de la carretera PO-308 entre la glorieta de la VG-4.1 y la PO-550. En tercer lugar, se llevará a cabo el desplazamiento del cruce peatonal en el tramo que se amplía de la PO-308, sustituyendo el que actualmente utilizan peones y ciclistas que acceden a la playa de A Lanzada por el camino de Os Madóns. También se construirá una senda en la PO-550.

También se habilitará una senda peatonal y ciclista en el tramo que se amplía de la PO-308, y en el istmo de la Lanzada de la PO-316. De manera complementaria la estas medidas viarias, en el PIA también se incorporan actuaciones ambientales como restaurar dunas y aumentar la capacidad de los drenajes transversales de la PO-550 y la VG- 4.1. Estas actuaciones contribuirán a la renovación de agua de las zonas húmedas.

Un plan presentado en septiembre tras años de reivindicaciones

El plan para el desdoblamiento de la vía rápida que une la Autovía do Salnés con la playa de A Lanzada y el istmo que dan entrada al Concello de O Grove se presentó en septiembre pasado, tras otro verano de atascos en esta carretera de alrededor de 7 kilómetros. Desde hace años, vecinos, empresarios y políticos –de todos los partidos– reivindican ese desdoblamiento que, en todo caso, no será total. Se hará realidad mediante un desdoblamiento que llegará hasta Noalla –unos 3,5 kilómetros que ganan dos carriles más–, al que se dará continuidad con un carril añadido a los dos existentes desde Noalla hasta el propio istmo, es decir, otros 3,5 kilómetros.El objetivo es poner fin a los atascos y que se complementará con la ampliación a cuatro carriles de la PO-308, en el pequeño tramo de carretera donde hace unos meses se abrió un carril segregado y que avanza desde la salida de la vía rápida hacia la PO-550, donde ahora se encuentra un semáforo.Es ahí, entre la vía rápida y los cuatro carriles de A Lanzada, donde se forma el «cuello de botella» tantas veces criticado que ahora desaparecerá al crearse dos carriles nuevos. Se anuncia además el desplazamiento del paso peatonal de ese semáforo y la creación de una senda peatonal y ciclista a lo largo de los cuatro carriles actuales del istmo.