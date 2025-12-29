A Deputación recibe máis de 40 candidaturas para optar ao I Premio Castelao de Textos Teatrais en lingua galega
Á venda a banda deseñada ‘Castelao en Pontevedra (1916-1936)’, de Miguel Pérez Ramudo
A Deputación de Pontevedra celebra o grande éxito de convocatoria do I Premio Castelao de Textos Teatrais da Deputación, para o que se recibiron un total de 43 candidaturas tras o peche do prazo de recepción de textos o pasado 31 de outubro. Ao abeiro desta iniciativa, a Deputación outorgará un único premio dotado de 12.000 euros e o fallo producirase o próximo 29 de xaneiro de 2026, na data do aniversario do nacemento de Castelao.
O I Premio Castelao de Textos Teatrais da Deputación é unha iniciativa que coincide coa conmemoración do 75 aniversario do falecemento do escritor e dramaturgo Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. O xurado, que está composto por cinco persoas de recoñecido prestixio no ámbito teatral e literario de Galicia ademais do secretario da administración provincial, terá que valorar os traballos que incluían requisitos como estar escritos en lingua galega de acordo coa normativa da Real Academia Galega e ter unha extensión máxima de 200.000 caracteres (espazos incluídos).
As propostas, totalmente anónimas baixo o sistema de plica, tampouco podían ter recibido ningún premio noutros certames nin ter sido xa levadas á escena. Ademais do premio en metálico, inclúese tamén a adquisición dos dereitos de explotación da primeira edición da obra, ata un máximo de 800 exemplares.
O obxectivo do I Premio Castelao de Textos Teatrais da Deputación de Pontevedra é fomentar, apoiar e mellorar a calidade e a creatividade das escritoras e escritores, ademais de promover o talento e o potencial literario da provincia. O premio tamén busca incentivar e lembrar a creación dramática en lingua galega e a figura do dramaturgo Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, así como incidir de forma directa na participación e na promoción da lingua galega.
Banda deseñada
Miguel Pérez Ramudo acaba de publicar a banda deseñada ‘Castelao en Pontevedra (1916-1936)’, editada por Almacén de Fábulas para o Museo de Pontevedra e a Deputación de Pontevedra, un percorrido biográfico e artístico polos vinte anos nos que o intelectual e artista viviu en Pontevedra. O cómic, de 64 páxinas e editado en tapa dura, pode adquirirse por 20 euros no Edifico Castelao do Museo.
‘Castelao en Pontevedra (1916-1936)’ estrutúrase como un diario no que o seu protagonista nos conduce polos momentos clave da súa vida a través da súa voz interior, coa participación activa dos intelectuais, artistas e pensadores que moldearon o ambiente cultural da época, como Cabanillas, Risco, Losada Diéguez e Bóveda, entre outros. Este entramado de figuras serve para contextualizar o impacto de Castelao e tamén para destacar o papel de toda unha xeración comprometida coa identidade e o patrimonio galegos.
Nese período comprendido entre 1916 e 1936, o cómic recolle momentos clave da biografía de Castelao, como a súa intervención na Asemblea Nacionalista de Lugo (1918), a viaxe a Francia, Béxica e a Alemaña (1921), a morte do seu fillo (1928), a edición do álbum ‘Nós’ (1931), o desterro en Badajoz (1934) ou os acontecementos de 1936, coa súa eleción como deputado pola Fronte Popular, a campaña e aprobación do Estatuto de Galicia e o alzamento militar que dá inicio á Guerra Civil e provoca o seu exilio.
O libro inclúe un rico rexistro visual no que as viñetas recrean minuciosamente obras de Castelao e usan como fonte moitas fotografías da súa vida e un amplo abano de imaxes de arquivo: paisaxes rurais, rúas e prazas, carteis e escenas da vida cotiá.
Miguel Pérez Ramudo, natural de Cambados, é o ilustrador e guionista desta obra. Conta cunha notable experiencia na translación a viñetas da biografía de personalidades da cultura galega. No ano 2020 gañou o 1º premio Xuventude Crea na categoría de banda deseñada por ‘Joaquín Vaamonde (1871-1900). Unha promesa truncada da Xeración Doente’. Tamén é autor de ‘Ricardo Carvalho Calero. Unha biografía en viñetas’ (Lela Edicións, 2020).
