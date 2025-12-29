El Concerto de Nadal del SPJ reúne en el Principal a los amantes del jazz

El Teatro Principal se convirtió ayer en el epicentro de la vanguardia musical con el ya tradicional Concerto de Nadal del Seminario Permanente de Jazz (SPJ). La cita, que cada año congrega a los amantes de la improvisación y el talento local, sirvió como el broche de oro perfecto para la programación jazzística del 2025, demostrando la excelente salud de una cantera que sigue posicionando a Pontevedra en el mapa musical nacional.

El ritmo no se detiene en la ciudad del Lérez y agenda cultural se prepara ya para una transición de géneros que marca el inicio de 2026: el próximo día 1 se celebrará Concerto de Aninovo, en el que el Pazo da Cultura recibirá a la Orquestra Sinfónica de Pontevedra. Una cita ineludible para dar la bienvenida al calendario con la solemnidad y elegancia de los grandes clásicos. Dará pasó el 11 del próximo mes a Café Quijano, que aterrizará también en el Pazo en el marco de su nueva gira.