El comercio constata el aumento de ventas en la campaña de Navidad

Pontevedra no descansó ayer. A pesar de que el termómetro invitaba a quedarse en casa, el sol terminó por animar la jornada y el centro vivió un domingo de «caos» controlado. Fue el último del mes y, para muchos, la última oportunidad de asegurar los regalos de Reyes. Desde el epicentro comercial de Benito Corbal hasta las calles adyacentes, el veredicto de los trabajadores es unánime: este diciembre, abrir en domingo ha compensado y la campaña de Navidad está resultando más exitosa que la del pasado año.

En Cero de Costas, Ángela describe un escenario de «aluvión» constante. «Estas Navidades están siendo aún más caóticas que las pasadas, todavía con más compras», constata desde este establecimiento ubicado en el arranque de Benito Corbal. Aquí, el público objetivo se ha consolidado entre los 15 y los 25 años. Aunque los veteranos siguen acudiendo en busca de una prenda especial, siempre con el surf como gran inspiración, son los adolescentes y adultos jóvenes quienes marcan ahora el ritmo de las ventas.

En Misako, el optimismo se sentía desde primera hora. «Esperamos un buen domingo en vísperas de Reyes», reconocía poco después de abrir las puertas Nani, quien con 14 años de experiencia tras el mostrador coincide en que la campaña está siendo «una locura». «Nosotros arrasamos; y también nos vino bien el apagón del día 24 en Benito Corbal, a esta zona nos favoreció», comenta desde la estratégica esquina entre Peregrina y Daniel de la Sota.

Ángela, al frente de Cero de Costas, una tienda en donde el surf y el mar son las claras inspiraciones. / Gustavo Santos

Nani ha sido testigo de la metamorfosis de su clientela en los últimos años: «La empresa cambió el diseño y eso ha rejuvenecido el perfil del comprador». Además, apunta a un cambio de hábitos: este año el producto estrella ya no es el bolso convencional, sino la movilidad. «Se vende mucha mochila de viaje y equipaje de mano», una señal de que los pontevedreses ya planean sus próximas escapadas.

En la joyería Salitre, Yandira Diz define el mes como «un poco loco», especialmente por el volumen de ventas de joyería y el trabajo extra en el empaquetado de regalos. Lo más sorprendente de esta temporada, señala la profesional, es el resurgimiento cíclico de las modas. El símbolo del «infinito», que parecía haber quedado en el olvido hace cinco temporadas, vuelve ahora con fuerza.

Numerosas tiendas ya han adelantado las rebajas a esta semana final de diciembre

«Creo que el 2000 vuelve otra vez; yo soy millennial y reconozco esas tendencias», comenta Yandira desde este establecimiento de la plaza de Ourensa, aunque no oculta con humor una pizca de escepticismo: «Hay cosas de la moda que no deberían volver, como algunas modas de los años 80, que hicieron mucho daño estéticamente», asevera con una gran sonrisa.

Clientas en la joyería Salitre. / Gustavo Santos

Esther González, de la tienda Seven, es otra de las que percibe que la campaña «está siendo mejor que la del pasado año». También constata la diferencia de abrir en Benito Corbal frente a su anterior puesto en el establecimiento ubicado Cruz Gallástegui. «Aquí se nota mucha más animación; es el epicentro comercial».

El perfil del cliente en Seven es ligeramente más maduro (se centra en varones de entre 30 y 50 años) que buscan marcas específicas de estilo urbano como Legend, Coolway, Altonadock, Munich o Sprayground. En sus percheros triunfan esta Navidad las sudaderas oversize, que se suman a las zapatillas como reinas entre los tickets de ventas. Con ellas, pequeños regalos como las camisetas o las cajas de calcetines.

Escaparate de Misako, en donde este año triunfan las mochilas de viaje y los equipajes de mano. / Gustavo Santos

Para los trabajadores, abrir un domingo requiere un esfuerzo logístico y personal, pero la rotación de turnos ayuda a sobrellevarlo. «Cuando libras un fin de semana entero, venir a trabajar un domingo por la mañana te cuesta menos», confiesa Yandira, mientras que otros profesionales como Ángela constatan que «compensa abrir, el domingo la verdad es que viene muchísima clientela. La gente que trabaja por la semana necesita esta jornada para hacer sus compras de Navidad».

Con la vista puesta en el próximo domingo de Reyes y la inminente llegada de unas rebajas que muchos ya han anticipado, el comercio de Pontevedra bajó ayer la persiana confirmando el buen pulso de una campaña que, ya bien avenzada, exhibe más fuerza que la de 2024.