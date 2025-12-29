La ciudad bate su marca de familias que viven de alquiler: 7.400, el doble que hace diez años

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y Pontevedra no es ajena a este fenómeno. En plena escalada de precios, cada vez es más difícil adquirir una vivienda, por lo que la modalidad del alquiler cobra paulatinamente más fuerza pese a que las cuotas también crecen de manera progresiva.

En 2015 en la ciudad de Pontevedra eran apenas 3.800 familias las que vivían de alquiler, el 12% de total, mientras que otras 8.500 (el 26%) pagaban una hipoteca. Una década después, el panorama es muy diferente.

El último informe sobre los hogares gallegos que acaba de publicar el Instituto Galego de Estatística (IGE) revela que ya son 7.400 las familias pontevedresas que viven de alquiler, el doble que diez años atrás, lo que supone el 23% de todos los hogares. En cambio, no llegan a 6.300 las que pagan una hipoteca, menos del 20% de las unidades familiares de la ciudad. Las 7.400 familias que optan ahora por el arrendamiento suponen la cifra más alta desde que hay registros, un récord que hasta ahora correspondía al año 2022, con 7.200.

Durante 2025, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la vivienda se ha consolidado como el principal problema en España, y el alquiler se ha visto afectado por la presión de los pisos turísticos, que ha reducido la oferta de inmuebles para su arrendamiento todo el año y, además, ha disparado los precios. Según el IGE, el gasto medio mensual de alquiler en Pontevedra se situó en 2024 (último año que analiza el instituto) en los 448 euros, algo por debajo de los 472 de 2023, pero muy lejos de los 313 de 2026, por ejemplo. Es una cifra más elevada que el gasto medio de una hipoteca, de 418 euros al mes.

Los 448 euros que se pagan en Pontevedra por un arrendamiento residencial sitúan a la urbe del Lérez como la cuarta más cara entre las ciudades gallegas, por detrás de Santiago (474 euros), A Coruña (473) y Vigo (472). En Ourense se sitúa en 436 euros, en 400 en Lugo y no llega a 270 en Ferrol. En todo caso, con un 23% de familias que viven de alquiler, el doble que hace diez años, no es Pontevedra la ciudad gallega con mayor incidencia de este tipo de modalidad residencial, ya que en A Coruña y Santiago se supera el 30% y ronda el 25% en Lugo y Vigo. Ourense se sitúa en niveles similares a los de Pontevedra mientras que en Ferrol no alcanza el 20%.

El precio acumulativo de la vivienda en alquiler ha subido en Pontevedra un 73% en diez años y un 12,1% con respecto a 2023, según el estudio a mitad de año de «Variación acumulativa de la vivienda en España en 2024», basado en los precios de la vivienda en alquiler del mes de abril de los últimos 17 años del Índice Inmobiliario Fotocasa. La ciudad se sitúa por encima de la media gallega, que está en un 70% de encarecimiento en la última década y un 11% con respecto a 2023.

Según el Observatorio da Vivenda de Galicia, en el primer semestre de este año se firmaron 560 contratos de alquiler de viviendas en la ciudad (una media de 93 al mes), lo que supone el 70% de todos los suscritos en la comarca: 79 en Marín, 77 en Poio, 60 en Sanxenxo, 15 en Ponte Caldelas y 7 en Barro. Poio y Marín sumaban, por tanto, 156 contratos, tres veces menos que la capital. Este porcentaje de dominio de la capital sobre su zona de influencia se repite en A Coruña, Santiago y Vigo, con localidades próximas que reciben al 30% de los inquilinos. Pero se dispara a más del 90% en Ourense y Lugo, sin esas opciones alternativas. En cambio, Narón sí absorbe buena parte de la demanda en Ferrol, donde solo se firma el 57% de los contratos de su zona de influencia.

Estas cifras corresponden a la «información basada en los contratos depositados en el Instituto Galego de Vivenda e Solo, fuente oficial que permite obtener una estimación fiable tanto del número como del importe medio», según explica el observatorio.

En el caso de Pontevedra, el aumento de precios sí parece influir en el número de operaciones, ya que el primer semestre de este año se cerró con el segundo peor balance de las siete ciudades gallegas, solo por debajo de Ferrol. La media mensual de unos cien contratos esta muy por debajo de los 550 de A Coruña, 480 de Vigo e incluso de Ourense y Lugo, que superan los 170 en cada caso.

El alquiler medio en Pontevedra aumentó de 391 a 656 euros actuales en una década, un 68%, según los datos del mismo Observatorio que, en todo caso, se refiere a cifras medias, ya que si se analizan los alquileres en los diferentes barrios los números difieren mucho. Así, el importe medio se mueve en una horquilla más amplia y no es raro encontrar pisos en alquiler en el centro de Pontevedra que alcanzan los 900 euros o incluso más.

Unos ingresos medios por hogar que rebasan por vez primera los 3.000 euros al mes

Quizás muchas familias no estén de acuerdo con el informe del IGE y se preguntan de dónde salen esos datos, pero el estudio recién publicado por el instituto señala que la renta media por hogar en 2024 superó por vez primera los 3.000 euros. En concreto con 3.035, un aumento del 6% con respecto a los 2.867 euros del año anterior. Esta cifra sitúa a la urbe del Lérez como la tercera de Galicia con la renta más alta, por detrás de los 3.267 euros de Santiago y los 3.153 de Vigo. En Lugo se sitúa en los 2.940 euros, en los 2.887 en A Coruña, en Ourense en 2.846 y en 2.676 en Ferrol.

En Pontevedra, los 3.035 suponen un aumento de más de 30% con respecto a la cifra de 2017, que era de unos 2.300 euros.Con un total de 32.500 hogares contabilizados por el IGE en Pontevedra, cada uno de ellos con algo más de 2,5 miembros de media, el aumento de la renta explica que apenas el 38% de la población (unas 20.000 familias) admita que llega con dificultades a final de mes. En 2017 se superaba con creces el 50% y llegaba al 45 en 2018. Según el instituto gallego, es Ferrol la ciudad con más problemas en este sentido, toda vez que también es la urbe con la renta más baja, ya que el 50% de los hogares llega con dificultades a fin de mes. En cambio, en mucha mejor situación que Pontevedra se sitúan Lugo, Ourense y Vigo. Los problemas llegan al 29% en el primer caso, al 34% en la ciudad de As Burgas y en la olívica. Santiago aparece con un 40% de familias en apuros y llega al 542% en A Coruña.