El Campus enseña en Turquía

La Universidade de Vigo ha participado en la elaboración de un manual que está destinado a ayudar a los profesionales de la información a afrontar la cobertura de grandes catástrofes.

Javier Abuín, docente del Campus de Pontevedra. | FdV

El trabajo se enmarca en el proyecto europeo «Disaster Journalism: Preventing the News from Turning into a Disaster», financiado por el programa Erasmus+ y coordinado por la Universidad de Selçuk, en Turquía, con la implicación de equipos de la Facultade de Comunicación y de la Escola de Enxeñaría de Telecomunicación de la UVigo, además de instituciones académicas de Eslovenia y Ucrania.

La guía ha sido publicada en versiones en inglés y turco y ha sido presentada recientemente en Ankara en un acto promovido por el Directorate of Communications de la Presidencia de Turquía, que reunió a más de 500 asistentes durante la celebración de la jornada.

El certamen, concebido como panel de formación, congregó a profesionales, personal investigador y estudiantes, y contó también con periodistas que han trabajado sobre el terreno en coberturas recientes de gran impacto, con presencia de profesionales del Campus de Pontevedra.

Uno de ellos es el docente e investigador Javier Abuín. Explica que el libro nace de la necesidad de «fijar criterios y rutinas para un tipo de periodismo que se desempeña en escenarios especialmente complejos», donde, añade, el margen de error «se reduce» y la presión por publicar «aumenta» considerablemente.

En el encuentro que tuvo lugar en la capital turca, Abuín participó en una de las sesiones centradas en la protección de los equipos de trabajo y defendió la importancia de incorporar «herramientas de verificación y alfabetización mediática» en cualquier programa formativo vinculado a este ámbito.

Durante su intervención, el investigador subrayó la relevancia de frenar la circulación de «rumores y contenidos fuera de contexto en momentos de alta vulnerabilidad social», un fenómeno que se amplifica a gran velocidad desde la llegada de las plataformas digitales.

También se detuvo en el papel que juegan la imagen y, en general, los nuevos formatos audiovisuales, a la hora de construir el relato informativo de una crisis, desde «la selección de escenas hasta su impacto en la percepción pública», explica.

El proyecto va más allá de esta primera publicación. Entre sus objetivos figura el desarrollo de un currículo formativo específico y el diseño de recursos útiles para redacciones y profesionales del sector.

En el consorcio han participado, además, instituciones como el Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía (RTUK), el ayuntamiento metropolitano de Konya, la Universidad de Primorska y la Taras Shevchenko National University de Kiev.

Coordinado por el profesor Abdulkadir Gölkü, de la Universidad de Selçuk, el equipo trabaja también en un segundo libro que recogerá el programa completo del curso diseñado, con edición en inglés y en los idiomas de los cuatro países participantes.

Paralelamente, se prevé la creación de materiales digitales de carácter didáctico como podcasts, infografías y vídeos, cuya producción y análisis de impacto coordina la Universidade de Vigo, con la participación del catedrático Martín López Nores y de los investigadores José Luis Andrés y Óscar González.

Cómo informar siguiendo tres parámetros clave

La guía impulsada en el marco del proyecto Disaster Journalism resume qué debe tener en cuenta un periodista cuando cubre una catástrofe: desde un terremoto o una riada hasta una crisis humanitaria o un conflicto bélico. El manual se estructura en tres bloques.El primero reúne recomendaciones prácticas: cómo prepararse antes de llegar, cuál es el papel del periodista en una situación así y qué decisiones ayudan a trabajar con eficacia.El segundo apartado aborda la ética profesional. Pone el foco en el equilibrio entre «rapidez y exactitud, en la necesidad de evitar alarmismo y dramatismo excesivo y en la importancia de la empatía para no contribuir a la revictimización de los afectados».El tercer y último bloque se centra en la seguridad. Incluye pautas de autoprotección, gestión de fuentes y riesgos específicos de cada tipo de desastre. También dedica espacio a la salud mental y al impacto psicológico que puede dejar la cobertura en los profesionales, con medidas preventivas y recomendaciones para el «después».