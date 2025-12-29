Álvaro Cervantes, Elvira Mínguez, Manuel Gómez Pereira o los Moriarti visitarán Pontevedra antes de los Feroz

La programación de las actividades previas a la gala de entrega de los premios Feroz 2026 en Pontevedra llega a su cénit en enero, que culminará con la ceremonia del 24 de enero. En las próximas semanas visitarán la ciudad los candidatos de algunas de las películas y series con más nominaciones a los premios de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), para acercar sus últimos trabajos al público pontevedrés

Enero arrancará con el ya anunciado ciclo especial dedicado a Marta Fernández-Muro, Premio Feroz de Honor 2026. El sábado 3 se proyectará ‘La comunidad’, un clásico moderno de Álex de la Iglesia con Carmen Maura como protagonista, rodeada —y perseguida— por grandes nombres del cine español. Y el domingo 4 disfrutaremos de ‘Volver a empezar’, de José Luis Garci, que fue la primera producción española ganadora del Óscar a la mejor película extranjera.

Eva Libertad y Álvaro Cervantes, directora y protagonista de ‘Sorda’, estarán en el Teatro Principal de Pontevedra el sábado 10, para presentar esta historia que muestra la lucha y las dificultades que enfrentan las personas sordas. Esta ópera prima se alzó con el Premio del Público en el Festival Internacional de Berlín 2025 (Sección Panorama) y con la Biznaga de Oro a mejor película, los galardones para los mejores intérpretes (Garlo y Cervantes), el Premio del Público y el Premio Feroz Puerta Oscura en el pasado Festival de Málaga. Además, cuenta con 6 nominaciones a los Feroz 2026. Esta actividad será totalmente accesible mediante subtitulado e interpretación en lengua de signos.

El miércoles 14 será el turno de 'Maspalomas', con la presentación y el coloquio con sus directores Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, miembros del colectivo Moriarti: 7 nominaciones a los Feroz de este año para una conmovedora película que es a la vez un profundo análisis de la vejez en la comunidad LGTBIQ+, cómo es marginada y los miedos que la atenazan. Su protagonista, José Ramón Soroiz, borda su papel y ganó el premio a Mejor interpretación protagonista en el Festival de San Sebastián. Esta sesión se realiza en colaboración con el Ambienta, la Mostra Internacional de Cine LGTBIQ+ de Pontevedra.

El coruñés Alberto Vázquez desvelará los secretos de su nueva cinta de animación, 'Decorado' el jueves 15. Nominada como Mejor película de comedia en los Feroz 2026, este largometraje de animación es un ácido retrato del mundo ultracapitalista y salvaje que nos rodea. Un muy cuidado trabajo que transmite en lo formal y en lo narrativo.

Dos veteranos deaudiovisual español, Elvira Mínguez y Manuel Gómez Pereira, presentarán 'La cena' el lunes 19. Esta adaptación de la obra de José Luis Alonso de Santos opta a 5 premios Feroz 2026, incluido el de Mejor película de comedia. Un reparto en estado de gracia (Mario Casas, Alberto San Juan, Asier Etxeandia, Elvira Mínguez, Óscar Lasarte y Antonio Resines, entre otros) que compone un divertidísimo vodevil de estilo berlanguiano.

Al día siguiente, Mínguez y Gómez Pereira visitarán el Centro Penitenciario de A Lama para charlar en su auditorio con internos e internas tras la proyección de la película, y de esta forma acercarles nuestro cine y, a la vez, conocer de primera mano las actividades culturales que se realizan y parte del día a día de la cárcel.

La tradicional charla magistral del Premio Feroz de Honor será el jueves 22 de enero: Marta Fernández-Muro conversará con el público sobre las 20:.45 horas, tras la proyección a las siete de la tarde de ‘Arrebato’ de Iván Zulueta. Un thriller único y oscuro que supone toda una experiencia para el espectador. Fernández-Muro estará acompañada por María Guerra, presidenta de la AICE, para repasar su carrera y las anécdotas acumuladas a lo largo de su trayectoria. Experta robaescenas y rostro imprescindible del cine español de los ochenta, su nombre atraviesa las últimas décadas del cine, el teatro y la televisión española –desde ‘Cajón desastre’ a ‘Farmacia de guardia’, ‘Periodistas’, y más recientemente en ‘Seis hermanas’, ‘Supernormal’ y ‘Sin gluten’.

Todas estas sesiones se celebrarán en el Teatro Principal de Pontevedra. Las entradas son gratuitas previa retirada de localidades en la oficina de Turismo de la Plaza de España de Pontevedra, desde siete días antes de cada actividad y hasta completar el aforo, con un máximo de dos entradas por persona.