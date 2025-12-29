Se abre la inscripción para Foco Xuventude
La Diputación abre hoy el plazo para participar en el primer talles del nuevo programa Foco Xuventude, un ciclo para reforzar la competencia técnica y la calidad de los servicios dirigidos a la juventud en los municipios de la provincia. Está dirigido a personal técnico de Xuventude y OMIX, así como a trabajadores de Servizos Sociais Cultura, entre otras áreas.
