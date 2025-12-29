Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se abre la inscripción para Foco Xuventude

La Diputación abre hoy el plazo para participar en el primer talles del nuevo programa Foco Xuventude, un ciclo para reforzar la competencia técnica y la calidad de los servicios dirigidos a la juventud en los municipios de la provincia. Está dirigido a personal técnico de Xuventude y OMIX, así como a trabajadores de Servizos Sociais Cultura, entre otras áreas.

