«Estamos valorando hacer una tercera temporada»

Pepón Montero es el guionista de la serie ‘Poquita fe’, que cuenta con seis nominaciones a los Premios Feroz 2026.

¿Con qué propósito principal nace ‘Poquita Fe’?

La intención primera fue conseguir carcajadas, risas de verdad. Cuando haces comedia, a veces escribes situaciones cómicas, pero lo que es «ir a por la carcajada» no se hace muy a menudo. Luego vinimos con la idea de esta pareja y su vida anodina que da ternura a la serie.

Entonces, la historia que querían contar fue evolucionando.

Lo primero que teníamos claro y sabíamos que funcionaba como comedia era ese formato de contar las historias tan sintéticamente y que no necesita más que cuatro frases y cuatro planos para ir a por la risa. Después, estuvimos dando vueltas a ver qué contábamos. O sea, no empezamos con la historia, empezamos con el formato. Sobre la historia creíamos que cuanto más aburrida fuese la vida, más gracioso, pero contado con esa minuciosidad con la que a cada situación le sacas hasta el último pelo... Estuvimos pensando hasta hacer una de zombis, pero nos enfrentamos a la vida de una pareja, que como escritor no es una cosa que me atraiga mucho, pero nos forzamos a sacarle punta a todo y estamos contentos.

¿Por qué decidieron esa estructuración en capítulos cortos?

Yo siempre he creído que la comedia tiene que ser corta. Había visto muy poquitos formatos tan cortos y dije «esto es rupturista». Nos dimos cuenta de que cabía un montón de información en poco tiempo y fue como un reto. En series siempre te encargan seis medias horas. A mí siempre me ha parecido poco, estaba en contra de eso y le dijimos a Movistar: «¿os parece bien si en vez de seis medias horas hacemos 12 episodios de 15 minutos?» y dijeron que estupendo. Ahí nos dimos cuenta de que teníamos un formato guapo, que era un mes al año, 12 meses.

¿Esperaban el éxito de la primera entrega?

No. La serie ha sido muy difícil de vender porque los guiones son complicados de entender, pero yo tenía el convencimiento de que iba a funcionar y que iba a sorprender, pero tanto no.

La apuesta por los personajes fue firme.

Sí, pero primero la historia iba a ser de él. Se llamaba ‘José Ramón’ directamente, Berta era más secundaria. Le llamamos «los suegros» y «la cuñada» porque era el punto de vista de él.

¿Valoran una tercera temporada?

Sí, estamos valorando hacer una tercera temporada, pero, al igual que nos pasó con la segunda, hasta que no tengamos una idea buena, no es seguro.