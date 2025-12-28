Unanimidad en Caldas para solicitar más seguridad vial en la N-550 en Carracedo

La asociación cultural Carracedo Fala consiguió el apoyo unánime del Pleno de la corporación de Caldas en su petición de dos pasos de peatones seguros en la N-550. Representantes del colectivo y vecinos de la parroquia estuvieron en la que fue la última sesión plenaria del año y en la que se abordaba precisamente en un punto específico la necesidad de dotar de medidas de seguridad urgentes a la N-550 en los lugares del Cruceiro y de Casalderrique.

E colectivo tomó la palabra en ese punto. Una de las personas que componen la directiva, Laura Bello, recordó que en los dos kilómetros de carretera nacional a su paso por Carracedo solo existe un paso de peatones, en el lugar del Gorgullón. Indicó que a ambos lados de la carretera «existen viviendas y negocios, lo que hace que cruzar la carretera para ir de una orilla a la otra sea algo frecuente para el vecindario, bien para efectuar tareas de labranza, bien para hacer uso del autobús de línea o del transporte escolar, o bien para cualquier otra actividad que, en la vida diaria de la aldea así lo requiera».

La directiva habló no solo de los más de 700 habitantes de esta parroquia caldense, sino también de los más de 190.000 peregrinos que a lo largo de este año tuvieron que cruzar la N-550 por los citados puntos, al confluir estos con el Camiño Portugués a Santiago, «lo que hace que el problema y la inseguridad sea aún mayor», destacó.

La asociación pidió que, de forma urgente, se inste al Ministerio de Transportes (titular de la carretera) a ejecutar las medidas de seguridad que considere pertinentes. Todos los grupos presentes en la corporación (PSOE, BNG y PP) estuvieron de acuerdo con las peticiones del colectivo vecinal. Carracedo Fala agradece asimismo el apoyo de todas las fuerzas políticas en un asunto que considera «prioritario» y que saldaría una deuda histórica en materia de seguridad con la parroquia.

El pasado mes de mayo Carracedo Fala decidió iniciar una campaña de recogida de firmas para pedir los dos pasos de peatones, una campaña que contó con un amplio respaldo tanto de la ciudadanía como de los peregrinos que recorren el Camiño. Después de entregar las firmas en el Registro Municipal la asociación fue al pleno como el último paso que está en su mano para lograr que esta iniciativa falda adelante.

Se reunieron más de un millar de firmas para reclamar los dos pasos de peatones en el cruce del punto kilométrico 92, en el lugar de O Cruceiro, y el punto 93, en Casalderrique. Destacan que en este último la peligrosidad aún es mayor, ya que hay tres carriles de circulación, sin contar dos más de incorporación. En s día la Xunta de Galicia propuso crear una senda peatonal en los márgenes de la carretera, que finalmente fue rechazada porque no solucionaba el problema y, según afirman los vecinos, olvidaba la riqueza patrimonial y cultural del Camiño de Santiago.