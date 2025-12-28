Transportes excluye a la ciudad de las nuevas medidas contra el ruido del tráfico de la AP-9

Desde hace más de 30 años, los vecinos de Mollavao, y de otras zonas muy urbanizadas de la ciudad y de Poio, conviven con el ruido del tráfico que genera la autopista. Desde hace años los afectados reclaman medidas para mitigar esta contaminación acústica y aunque se ha anunciado en varias ocasiones la instalación de barreras, tendrán que seguir esperando.

La Subdirección General de Conservación y Gestión de Activos del Ministerio de Transportes acaba de aprobar definitivamente el Plan de Acción contra el Ruido de los grandes ejes viarios del Estado y Pontevedra no figura en ninguna de las posibles medidas en lo que se refiere a la AP-9. Sí aparece la PO-11, que corresponde en buena parte a la autovía de Marín, y un tramo de la autopista en el entorno de Vigo, pero nada en la ciudad.

En el barrio de Mollavao los cuatro carriles de la AP-9 discurren a varios metros de altura, muy cerca de los edificios, mientras que en el entorno de A Barca, numerosas viviendas se levantan muy cerca de este vial. El ruido que soportan a diario no se mitigará, al menos de momento, pese a que la intensidad de tráfico cada vez es mayor en ese tramo.

En el caso de la provincia, este plan de acción detalla 13 zonas en las que posiblemente se actuará, aunque sin un calendario concreto. Son 13,2 kilómetros en cuatro carreteras, para las que se reservan 21,6 millones. Diez de ellas son en la autovía A-55 y otra más en la N-640. En la AP-9 solo se cita el tramo por Rande y Teis, en Vigo y Pontevedra aparece con la PO-11, donde se anuncian barreras a lo largo de 190 metros por unos 400.000 euros.

Más de 11.400 personas que viven cerca de la AP-9 y que sufren a diario las molestias del ruido del tráfico, con 5.000 viviendas levantadas en sus proximidades, y al menos 35 centros educativos, sanitarios o sociales, entre ellos 15 docentes. Son las cifras básicas del estudio sobre la contaminación acústica de la autopista en Pontevedra, desde el límite con la provincia de A Coruña y hasta la entrada en Vigo, lo que incluye toda la comarca, con Caldas, Portas, Barro, Pontevedra y Vilaboa. El documento se expuso hace un año al público y ahora se aprueba definitivamente después de varias alegaciones, ninguna desde Pontevedra.

El informe, cuya elaboración en varias fases comenzó en 2008, (y aún resta una última fas hasta 2029) no detalla las afecciones del ruido por municipios, sino que hace un balance de todo el tramo pontevedrés, pero sí explica que a su paso por la ciudad son varios los centros afectados, como las escuelas de O Vao o Portosanto, la Casa Rosada de Poio, las Doroteas y el colegio Juan Sebastián de Elcano, ambos de Pontevedra, y varios en Vilaboa.

También hace referencia a la Casa del Mar de Mollavao, un servicio sanitario ubicado bajo el puente sobre la ría, si bien está previsto que abandone esa ubicación con la apertura del Gran Montecelo. Los que sí seguirán en ese lugar sobre los edificios residenciales y vecinos que a diario padecen el paso de los coches por la AP-9 sin que se instalen barreras acústicas. Hace dos años, en enero de 2024, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunciaba que la sociedad concesionaria de la autopista, Audasa (Autopistas del Atlántico Concesionaria Española SA), «está redactando un estudio de viabilidad de las soluciones que sean factibles» y que se aprobarían «lo antes posible», pero hasta el momento sin resultado.

El ministerio explicaba que había dos proyectos en fase de redacción vinculados con la AP-9. Uno de ellos supone el Plan de acción contra el ruido de la Fase II entre los puntos kilométricos 131+000 y 131+250, en la ciudad de Pontevedra (dotado de 4,3 millones de fondos Next Generation EU), que se localizaría en el entorno del «puente de la autopista». El otro proyecto es el de construcción de pantallas acústicas entre los enlaces de O Morrazo y Teis para mitigar los ruidos en Chapela. El segundo sí aparece en esta cuarta fase ahora aprobada, pero no el primero, en Mollavao.

Las molestias que provoca el paso de la AP-9 sobre la Casa del Mar indigna desde hace décadas a los vecinos de Mollavao.. En 2021 el Ministerio de Transportes sacaba a licitación dos contratos para sendos servicios relacionados con el Plan de Acción Contra el Ruido II Fase, cuyo objetivo era la «redacción de proyectos de construcción de actuaciones de lucha contra la contaminación acústica» en la Red de Carreteras del Estado y precisaba que los proyectos se desarrollarán en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. «El objeto del contrato es la prestación de Servicios de Asistencia Técnica a la Subdirección General de Conservación de la Dirección General de Carreteras del Estado para la redacción de los Proyectos de Conservación, de la lista de actuaciones, seleccionadas del Plan de Acción contra el Ruido 2ª Fase», decía el Ejecutivo, que detallaba, en concreto, «barreras acústicas, firmes fonoabsorbentes, limitaciones de velocidad y otras medidas de reducción del ruido con excepción de las actuaciones complejas». En Galicia se incluían 37 medidas en la provincia de Pontevedra, entre ellas la «zona de actuación AP-9 131 se sitúa entre los puntos kilométricos 131+000 y 131+250, en el entorno de la ciudad de Pontevedra».

El puente de la Autopista sobre la ría está a punto de cumplir 34 años desde que modificó de forma notable la vista desde la ciudad hacia el mar. Fue en marzo de 1992 cuando se puso en servicio este viaducto libre de peaje y ocho meses después (en noviembre de 1992) se completaba la AP-9 con el tramo Pontevedra Norte-Caldas, lo que cerraba este eje atlántico gallego tras décadas de proyectos y obras.

Un tramo por el que pasan más de 50.600 coches al día

El tramo de la AP-9 en Mollavao forma parte del puente sobre la ría de Pontevedra, que funciona como circunvalación libre de peaje entre Salcedo y el nudo de Bomberos. Este viaducto registra ya su récord de uso después de casi 34 años desde su apertura al contabilizarse un total de 50.598 vehículos, el 10% de ellos pesados, lo que supone la cifra más alta desde que entró en servicio, en marzo de 1992. Este dato corresponde a la circulación en 2024, año cuyo balance cerró hace unos días el ministerio y hay que remontarse casi dos décadas atrás, en 2007, para encontrar el récord anterior. Ese año se llegó a los 49.218. Ahora son 1.380 más cada jornada. De este modo el puente sobre la ría casi duplica a la media de toda la autopista, que se sitúa en algo más de 26.500 coches. Además, este tramo aparece entre los de mayor uso de toda la AP-9, solo superado por los accesos a Vigo. Pontevedra incluso supera al uso de esta vía en A Coruña y Santiago. Entre la treintena de estaciones de medida que maneja Transportes, solo hay tres con más circulación, todas en Vigo.