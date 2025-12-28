Sservicio de limpieza para la Casa del Mar

La Xunta licita por más de 550.000 euros la limpieza del centro de especialidades de Mollavao y de 24 centros de salud del área de Pontevedra y O Salnés. El centro de especialidades se divide en zonas en función de las condiciones de limpieza y las necesidades, según los riesgos de infección para el paciente y el trabajo que se realiza en cada zona.