Puertos con cargadores para coches eléctricos

Portos de Galicia impulsará la instalación de cargadores para vehículos eléctricos en cuatro puertos de titularidad autonómica de la provincia, entre ellos los de Pontevedra, Combarro y Portonovo. La concesión también permitirá instalar cuadros de baja tensión y la línea soterrada para los surtidores y se habilitarán plazas de aparcamiento correspondientes para realizar la carga. El plazo de vigencia de la concesión será inicialmente de 5 años.

