El PSOE de Poio denuncia el nuevo crédito en los presupuestos anuales de 2026
REDACCIÓN
El grupo socialista denunció públicamente que los presupuestos de Poio para 2026, que incluyen el cuarto préstamo del mandato, «no proporcionan soluciones reales en un año marcado por la subida histórica de la factura del agua».
«Los que vemos en estos presupuestos es más de lo mismo: propaganda, anuncios y ningún proyecto real para Poio. Dos años después, el gobierno local sigue sin rumbo y sin las ideas claras», advirtió el portavoz del Grupo Municipal Socialista de Poio, Gregorio Agís.
Desde la formación de la oposición en Poio advierten que 2026 será recordado como el año en el que se consolidó un modelo basado en las subidas históricas, proyectos heredados y promesas incumplidas, mientras el desarrollo del municipio parece seguir paralizado.
- El Gobierno incluye a Pontevedra en un catálogo de «barrios vulnerables» sobre vivienda y paro
- Encuentran un hombre de 57 años calcinado en una casa de Mourente, en Pontevedra
- Construir una vivienda en Pontevedra es un 60% más caro que hace tres años
- El «tardeo» de Nochebuena llena de ambiente el centro histórico de Pontevedra
- La Escuela Naval de Marín se adaptará a las exigencias de la OTAN para recibir sus buques de guerra
- Una pelea multitudinaria en Pontevedra acaba con dos detenidos y varios policías heridos
- La «nueva» avenida de Compostela despierta el interés de los promotores
- Una protectora de Pontevedra al límite: 15 perros afectados por parvovirosis y miles de euros al día para tratar de salvarlos