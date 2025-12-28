El PSOE de Poio denuncia el nuevo crédito en los presupuestos anuales de 2026

El grupo socialista denunció públicamente que los presupuestos de Poio para 2026, que incluyen el cuarto préstamo del mandato, «no proporcionan soluciones reales en un año marcado por la subida histórica de la factura del agua».

«Los que vemos en estos presupuestos es más de lo mismo: propaganda, anuncios y ningún proyecto real para Poio. Dos años después, el gobierno local sigue sin rumbo y sin las ideas claras», advirtió el portavoz del Grupo Municipal Socialista de Poio, Gregorio Agís.

Desde la formación de la oposición en Poio advierten que 2026 será recordado como el año en el que se consolidó un modelo basado en las subidas históricas, proyectos heredados y promesas incumplidas, mientras el desarrollo del municipio parece seguir paralizado.