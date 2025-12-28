El PP local reclama iniciar un nuevo PXOM

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Partido Popular reclama iniciar un nuevo PXOM para garantizar «seguridad jurídica y el futuro de la ciudad». La concejala Pepa Pardo afirma que mantener un planeamiento urbanístico con más de 35 años de antigüedad genera «inseguridad jurídica, frena inversiones y limita gravemente las oportunidades de crecimiento» de Pontevedra.

