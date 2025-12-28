Ponte Caldelas anuncia recursos administrativos y judiciales para paralizar el plan eólico de A Fracha

El Concello de Ponte Caldelas ha anunciado una batería de recursos para tratar de paralizar el parque eólico de A Fracha, que afecta a este municipio y al de Pontevedra. Su alcalde, Andrés Días, ha señalado que «presentaremos un recurso de alzada solicitando su paralización inmediata» y añade que «si la Xunta no atiende este recurso, iremos a la vía contencioso-administrativa» en los juzgados.

Díaz señala que lo hará «de la mano de la Comunidade de Montes de Baltar», la principal afectada por el proyecto al entender que podría perjudicar a sus manantiales y fuentes de agua. «En Ponte Caldelas lo tenemos claro: ni parques eólicos ni líneas de alta tensión que destruyan nuestro territorio y comprometan el futuro del rural»

Fue el viernes cuando se conoció que la Xunta otorgaba la autorización administrativa previa y la de construcción a las instalaciones relativas al proyecto del parque eólico Serra da Fracha, en los municipios de Ponte Caldelas y Pontevedra, que promueve Eólica Santa Teresa. Así lo recogía la resolución publicaba ese día en el Diario Oficial de Galicia de la Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático.

El parque que recibe autorizaciones prevé una potencia instalada de 8,4 MW y autorizada/evacuable de la misma potencia, 8,4 MW. La producción neta prevista es de 27.824 MWh/año y el presupuesto de ejecución material (sin IVA), 7.218.502,54 euros.

El parque eólico de A Fracha comenzó a tramitarse en 2020 y hace unos meses se modificó parcialmente con el fin de aminorar el impacto visual de los aerogeneradores. Así, se optó por un modelo de aerogenerador «de menor altura» ya que se pasa de dos molinos de 105 metros de altura de buje a uno de 80 y otro de 100. Aunque el terreno afectado corresponde sobre todo a las comunidades de montes de Baltar y A Reigosa, ambas en Ponte Caldelas, el Instituto de Estudos do Territorio ya reclamaba inicialmente la posible reubicación de los molinos «para evitar la incidencia visual sobre la ciudad de Pontevedra».