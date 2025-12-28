El Concello de Poio mejora la seguridad vial en la avenida de San Xoán mediante la modificación del paso de peatones y la instalación de una luminaria de poste con el objetivo de mejorar la visibilidad y, por tanto, incrementar la seguridad de las personas que cruzan una de las vías con mayor intensidad de tráfico del municipio y en uno de los puntos en los que ya se han registrado varios accidentes.

Además de la colocación de la nueva luminaria, el alcalde, Ángel Moldes, explica que el paso de peatones fue desplazado unos metros, una medida que permite mejorar las condiciones de visibilidad tanto para peatones como para conductores. En los próximos días se pintará el nuevo paso de peatones y se eliminará el antiguo.

Con esta intervención, el Concello da respuesta a las peticiones realizadas por los vecinos y los negocios de la zona, que demandaban una solución para incrementar la seguridad en este punto de la avenida.

Según avanzó, esta actuación se enmarca en un plan progresivo para actuar, poco a poco, en todos los pasos de peatones de la PO-308 o, al menos, en los más transitados de cada parroquia, desde A Barca hasta Raxó. El objetivo es reforzar la seguridad vial y reducir riesgos en puntos con elevada circulación de vehículos.

En este sentido, hay que tener en cuenta que en las obras que actualmente están desarrollando el Concello de Poio y la Xunta de Galicia en la avenida da Barca ya está contemplada la mejora de la visibilidad de los pasos de peatones, con el fin de garantizar una movilidad más segura tanto para peatones como para conductores.