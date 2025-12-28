La OTAN analiza los 6 muelles y 1.300 metros de atraque de la Escuela Naval

Seis muelles, algunos de ellos sin uso desde hace tiempo, y algo más de 1.300 metros de zonas de atraque. Son las instalaciones portuarias con las que cuenta la Escuela Naval y que podrían ser utilizadas en el futuro por los buques de guerra de la OTAN. Es el balance de la inspección que la Armada ya ha realizado en el complejo militar de Marín dentro del proyecto de adaptación de estas instalaciones a las exigencias de la Alianza y convertirlas en una base intermedia de sus embarcaciones, adelantado ayer por FARO.

La Escuela Naval, en sus orígenes. | FdV

El proyecto, de 2,5 millones que aporta la propia OTAN, incluye la reparación de los muelles, la adecuación de explanadas, la construcción de edificios de apoyo y la instalación de nuevos servicios, además de dragar parta de la dársena militar.

Desperfectos en uno de los muelles. | FdV

Según las previsiones, los barcos de la OTAN que atracarían en la Escuela Naval son los denominados «medium ship», tipo fragata, buques de una eslora media de 140 metros y un calado de 7,5. De los seis muelles catalogadas en el recinto militar solo tres de ellos cumplirían las exigencias de eslora, los de la Explanada Principal (271 metros pero que no se usa, con un pantalán en el medio), Almirante Vierna (266 metros) y Cruceros (336 metros y también sin uso), pero solo uno de ellos, el Vierna, llegaría a los 7,5 metros de calado, de ahí que ya se planteen dragados parciales para alcanzar esa profundidad. El de Torpedos, donde atraca el ‘Juan Sebastián de Elcano’ cuando visita Marín, cumple las exigencias de calado, pero no de longitud, ya que mide 124 metros.

El Gelmírez dispone de 207 metros, pero sumando sus dos márgenes, mientras que el Chereguini (perpendicular al muelle de la Explanada Principal, al que divide en dos) tiene 72 metros en cada lado, pero su estado lo hace inutilizable actualmente.

De hecho, el estado actual de todos los muelles es «deficiente» y sería necesaria una inversión importante para su rehabilitación. Así se detalla en el informe sobre sus inspecciones. En las conclusiones de esta revisión se explica que «los muelles se encuentran en un estado de deterioro variado y en todos es necesario acometer obras de reparación». Añade que «algunos como el muelle Arzobispo Gelmírez, el de Explanada, Almirante Vierna” y Chereguini, se encuentran bastante deteriorados, siendo conveniente una reparación para garantizar el uso completo de los mismos».

«Como resumen, cabe destacar los siguientes daños de cada muelle: el muelle Arzobispo Gelmírez sufre un desgaste por pérdida de material de relleno en los extremos que provoca el hundimiento de parte del piso en dicha zona; el muelle de la Explanada presenta un deterioro continuo con la presencia de pequeñas grietas entre bloques y huecos provocados por la pérdida del material de sellado. Esto último, bastante considerable en la parte final que une con el muelle Almirante Vierna (últimos 15 metros), lo que provoca el hundimiento del piso de la explanada en las zonas próximas».

Por su parte, el muelle Almirante Vierna «presenta numerosos daños que provocan huecos, agujeros y grietas continuas a lo largo del muro de mampostería aumentando en la parte media y final del mismo», mientras que el de Torpedos tiene «numerosos daños que provocan huecos, agujeros y grietas continuas en la parte inicial y final del muelle. Cabe destacar la zona correspondiente a la posición de la hélice del buque de Salvamar, cuyo efecto en las maniobras de atraque ha provocado daños en la estructura del muelle como perdida de material en el muro de mampostería».

El muelle de Cruceros, el más abierto a la ría, «presenta daños considerables en la parte final del mismo y en todo el saliente del espigón, debido a la existencia de huecos, agujeros y grietas por falta de material de relleno y desprendimiento de piedra». En el caso del pantalán Chereguini se alerta de sus «numerosos huecos, pequeñas grietas entre bloques y deterioros por perdida de material, sobre todo en la parte final del mismo, en las escalas, escaleras de piedra y zapatas».

Al margen de los muelles, el resto de instalaciones deberá renovarse en aspectos como la señalización, protección y equipamiento, zonas de aparcamiento, escaleras de los muelles, y renovación de toda la iluminación «salvo el Muelle Arzobispo Gelmírez recientemente adaptado».

También se necesita una red de abastecimiento de agua a lo largo del Muelle de Torpedos y de Almirante Vierna, al igual que una de saneamiento en el mismo tramo, junto a la reparación de cantiles.

Más de cien años desde su origen como Tiro Naval

El complejo que actualmente constituye la Escuela Naval Militar fue levantado originalmente en la década de 1920 como Polígono de Tiro Naval, por lo que sus orígenes conmemoran ahora su centenario. En aquella época se realizó un gran desmonte de la línea de costa (roca granítica) para ubicar los primeros edificios y la primitiva explanada, de dimensiones notablemente inferiores a la actual. Posteriormente, entre 1939 y 1943 el Polígono fue modificado para albergar la Escuela Naval Militar. Las obras implicaron la ampliación de parte de los edificios, la construcción de otros nuevos y la modificación de la explanada principal, ampliando notablemente sus dimensiones y alejando la línea de cantiles de los edificios. La dársena interior se delimita por su zona sur por los muelles de la explanada y por su parte oeste por los Muelles Almirante Vierna y Muelle de Torpedos. Desde los años 40 finalizadas las obras de construcción de la actual Escuela, no se han producido mejoras integrales en las explanadas y muelles, salvo las finalizadas recientemente en la mejora de la explanada principal y zonas próximas.