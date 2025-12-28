Niños de diversas parroquias ensayan los Cantos de Reis
Os Chichisos han iniciado ya l os ensayos para protagonizar un año más, ya van 24, los Cantos de Reis con niños de Marcón, A Parda, Tomeza, Salcedo, Bértola, O Toural y otros puntos de Pontevedra y su entorno. Los ensayos seguirán los días 29 y 30 de diciembre y 2 y 3 de enero, para que el domingo 4 el grupo recorra las calles y plazas de la ciudad, con salida a las 17.30 de la Praza da Liberdade, para seguir por San José, Oliva, Peregrina, Daniel de la Sota, plaza de la Peregrina, A Ferrería y Curros Enríquez.
