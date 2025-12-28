Navidad al ritmo de la tierra

En las tierras que abrazan el curso del río, entre Pontevedra y Lérez, el ritmo de la Navidad no lo marcan los calendarios comerciales, sino la lluvia sobre la tierra. Allí, en Horta da Gándara, Mara y su familia trabajan bajo la premisa de la honestidad radical. Mientras los lineales de los supermercados ofrecen productos clónicos todo el año, aquí el cliente se encuentra con la realidad del invierno: «Nos piden coliflor, pero aún no hay; este año se atrasó y habrá que esperar a enero», explica la cultivadora desde el mercado ecológico 4 Ponlas.

Es el triunfo del producto de temporada sobre el deseo inmediato. En sus puestos, los únicos con certificado Craega (Agricultura Ecológica de Galicia) de este mercado de la calle Sierra, la oferta es un bodegón de verdes profundos: repollos, coles de Bruselas, espinacas y esa mezcla de lechugas que sobrevive al frío.

La fruta también dicta su ley, con cítricos, aguacates y los últimos caquis de las vecinas de puesto. «A algunos clientes les cuesta cambiar el chip, pero la mayoría se adapta al calendario natural», confiesa la productora. Es, en esencia, otra manera de entender la cocina y el festejo: uno donde el menú se adapta a lo que la tierra ha decidido entregar.

Y si la Horta da Gándara pone el sabor, la Floristería Merchi aporta la ambientación. María Mercedes Amado, al frente de este negocio, es testigo de cómo el hogar pontevedrés busca reconectar con el exterior. Aunque la Poinsettia (flor de Pascua) sigue siendo la reina (con el rojo clásico cediendo cada vez más espacio a blancos y rosas para los más innovadores), este año el protagonismo se desplaza hacia lo silvestre.

Mara, de Horta da Gándara: «A algunos clientes les cuesta cambiar el chip, pero la mayoría se adapta al calendario natural»

El aroma de estas fiestas es el del eucalipto y el pino Nobilis, ese azulado que construye centros de mesa eternos. Pero hay una conciencia creciente sobre la protección del entorno. «El acebo tiene que ser cultivado en invernadero; hay que seguir cuidándolo para no quedar sin él», advierte Mercedes. Junto a los cactus de Navidad, estas ramas naturales representan un lujo sencillo: el de meter el monte gallego en el salón sin agredirlo.

María Mercedes Amaro apuesta por los adornos naturales. / Gustavo Santos

Ese giro hacia lo auténtico llega también al sector del cuidado personal. En Madre Selva Cosmetics, Graciela Díaz Montes ha detectado un cambio de paradigma. Ante una situación económica que aprieta los bolsillos, el consumidor ya no busca la opulencia vacía, sino el significado. «He tenido que reinventarme para crear cajas más económicas sin renunciar a la calidad», explica.

Cosmética con alma y ética

Graciela rechaza las cestas de plástico de las grandes cadenas («trapalladas que no sirven para nada», las define con contundencia) y apuesta por la «venta cruzada» de valores. Sus propuestas combinan cosmética premium basada en investigación biotecnológica con delicatessen españolas de primer nivel, como aceites de oliva ecológicos (entre ellos el top 6 mundial) o mermeladas de autor para maridar quesos.

Graciela, de Madre Selva Cosmetics: «Me importa la historia que hay detrás de cada casa. Si no hay coherencia, no hay lujo real»

En sus estantes, la exclusividad también tiene nombre de flor y de camino: la Camelia Xacobea, una línea gallega que mima sus puntos de venta. Pero la ética de Graciela cruza, como su línea sudafricana, también al comercio justo. «Me importa la historia que hay detrás de cada casa. Si no hay coherencia, no hay lujo real», afirma.

Graciela Díaz defiende la cosmética ética y sostenible. / Gustavo Santos

Lo que une a estas profesionales es una visión compartida de la Navidad como un «ecosistema de coexistencia». No se trata solo de comprar, sino de elegir. Y no se busca el exceso, sino la compra consciente.

Desde el cliente que espera pacientemente a que la coliflor esté lista en enero, hasta aquel que prefiere un pequeño detalle cosmético con principios éticos antes que un lote industrial, para muchos en la Boa Vila la sofisticación hoy se mide en pureza. En estas fiestas, el mayor regalo es apostar, sencillamente, por el respeto al flujo natural de la vida.