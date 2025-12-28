Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marín celebra en el paseo Alcalde Blanco su homenaje anual a los fusilados en 1936

REDACCIÓN

Marín

El paseo Alcalde Blanco de Marín acogerá el próximo miércoles a las 13.00 horas el acto organizado por la Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica de Marín de Marín (ARMH) en homenaje y recuerdo de los fusilados ese mismo día, 31 de diciembre, de 1936: Albino Agraso Santamaría, Antonio Blanco Solla, Amando Iglesias Pérez, Demetrio Lorenzo Ordóñez, Santiago Ramos Ramos y Bernardino de lana Torre Fernández.

Además de las palabras de la presidenta de la asociación, Queta Otero, hablarán también Xulio Pardellas y Uxía Lubián, y la intervención central correrá a cargo de Guillerme Pérez Aguja, director de la Fundación Luis Tilve, enmarcada en la conmemoración del centenario de la muerte del histórico político y sindicalista Pablo Iglesias Posse. Zeltia Acuña pondrá la música y acudirán familiares de los homenajeados.

