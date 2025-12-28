Un furancho que ya recorre el mundo

Imposible conocer las Rías Baixas si no se conocen sus «furanchos». Y si a alguien todavía no le queda claro en qué consisten este tipo de establecimientos efímeros, qué mejor que empaparse de cultura gallega visionando «Furancho Bota viño!», el estreno en el guión y producción audiovisuales de la escritora y periodista Elena Gallego Abad, afincada en la villa de Marín. Este cortometraje, dirigido y protagonizado por la actriz Mayka Braña («Libro de Familia», «Saudade de ti»...), también marinense, podría ser el primer plato de una serie de comedia familiar. Por lo de pronto, se encuentra ya en su gira mundial a través de un circuito que incluye 300 festivales.

Cartel promocional del corto. / FdV

El argumento es sencillo, pero se va complicando a medida que se desarrolla la trama: Mayka ha decidido ponerse al frente de la pequeña bodega familiar, tras dejar su puesto ejecutivo en una importante empresa de Marín. Pero no será tan fácil como aparenta. Silda, la matriarca, ha sufrido un accidente doméstico; la cocinera no aparece y su hija adolescente solo piensa en tocar el clarinete; los primeros clientes se cuelan con una televisión para ver un partido de fútbol, y la llegada de una pareja de la Guardia Civil está a punto de hacerle perder los papeles. La reapertura de este furancho se convierte en una singular comedia.

Los actores que dan vida a esta cinta de 19:59 minutos son caras conocidas del audiovisual gallego: además de la propia Mayka Braña, están Carlos Blanco, Alfonso Agra, Teté Delgado, Josito Porto, Paco Pernas, Silda Alfaro, Alejandra Arcos, Anxo Carbajal, Nano Rivas y el gaiteiro Felipe Rea. El plató no podría ser más auténtico: un furancho real, el Lois de Marín, propiedad de la familia de Elena Gallego.

Todo comenzó a raíz de una conversación en coche entre Elena Gallego y Mayka Braña en un viaje Marín-Vigo. «Empezamos a hablar de los proyectos de ambas y nos dijimos ‘¿Por qué no hacemos algo juntas?’», explica la primera en una entrevista con FARO.

La elección de la temática del furancho vino dada por la facilidad para poder grabar en este emplazamiento familiar. «Fue todo como medio en broma. Los actores se fueron sumando. Tanto es así que yo escribo el texto de Carlos Blanco pensando en Carlos Blanco, y lo mismo con Teté Delgado, por ejemplo», reconoce Gallego.

«Furancho Bota viño!» fue presentado recientemente en Pontevedra en el marco de la feria Culturgal, pero ya está llegando a público de otros países a través del circuito internacional de la viguesa Cityblue Films (festivales de Cannes, ClermontFerrand, Berlinale...), de ahí que aunque su lengua original sea el gallego, está subtitulado al español, inglés y francés.

Llegados a este punto es normal que surja la duda de si algo tan local como puede ser un furancho, un concepto que incluso en el resto de España cuesta de entender, va a ser bien acogido en otros países. A este respecto, la guionista destaca que «precisamente, una de las grandes bazas de esta producción es exportar al resto del mundo algo que es tan nuestro y tan singular». «‘Furancho’ utiliza los diálogos, los entornos, los espacios... para explicar qué es un furancho, incluso entre los diálogos entre los personajes», señala. «Es un juego entre tradición y modernidad y exportar qué es un furancho».

Empezar de cero

Elena Gallego reconoce que todo el proceso fue «difícil desde cero». «Como productora tenía muy claro que cada segundo de rodaje era muy caro, así que tenía que optimizar esos recursos. Conseguir rodar en dos días todo el cortometraje fue gracias a que teníamos un equipo técnico excelente», recalca.

Y es que para esta cinta han contado con Trece Amarillo, empresa especializada en audiovisual con sede también en Marín. En su curriculum destacan, entre otros, videoclips del grupo Tanxugueiras.

El futuro de «Furancho Bota viño!» todavía está por escribir. El primer paso está dado. Lo ideal es que de este cortometraje salga una serie. Por el momento, Elena Gallego se queda con un balance muy positivo, «excepcional», de su acogida en el Culturgal, donde tuvo lugar la première. Su deseo es que haga parada en Marín, su villa adoptiva, y de ahí al mundo.