+Escénicas invita a una obra infantil de títeres

El programa +Escénicas que promueve la Diputación continuará el próximo martes, día 30, con la obra de teatro infantil «Chafallas, a vendedora de fume», a cargo de la Cova das Letras. La representación, que mezcla la tradición del cuento gallego y portugués con técnicas como los títeres, dará comienzo a las 20 horas en el Pazo municipal de Barro.