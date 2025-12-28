Doce horas más para la cuenta atrás en Sanxenxo

Resta muy poco tiempo para que 2025 deje de ser presente y pase al cajón del olvido. Como es habitual, todas las familias están terminando de habilitar los salones de sus casas para la llegada indiscriminada de hermanos, padres, hijos, primos y cuñados. Dentro de esa ecuación de la medianoche más festiva siempre existe la incógnita de las amistades. ¿Cómo se puede festejar el cambio de año con los amigos? Las opciones, por artificiales que sean, pasa por el adelanto de las campanadas a la mañana o tarde de Nochevieja.

No son pocos los lugares de la geografía provincial que optan por estas medidas, motivados por el respaldo social de tantas personas que, de esta forma, pueden simular la apertura del año con esa gente unida por la vida y no por lazos de sangre. Sanxenxo, con la organización de la asociación O Cubreiro y el Concello, celebrará las campanadas de la medianoche doce horas antes, a mediodía. Una hora después de que arranque la charanga contratada para la ocasión, la plaza Pascual Veiga se transformará en la Puerta del Sol de Madrid y el reloj de la Casa Consistorial en el de la Casa de Correos de la capital para despedir el 2025 de manera anticipada.

Marín también se apunta a esta forma de entender el Año Nuevo y con una sesión para los más pequeños de la casa a las 11.45 horas dirán: «¿Adiós, 2025!». Gominolas, chocolatinas, frutos secos o las tradicionales uvas. Todo es bien recibido para ser devorados en la Alameda marinense. Dentro de la comarca pontevedresa, el Concello de Barro también tendrá una simulación del carillón, cuartos y campanadas que millones de españoles esperarán hasta la última hora de la noche. A cargo de Rivel Animación y a las 12.00 horas está previsto que sea el evento.

En Ponte Caldelas, y haciendo uso del mediodía para anticiparse, el lugar elegido para la cita es la Casa de la Cultura y será el inicio de una gran fiesta para todos los asistentes.

Las propuestas más atípicas, o que se salen de ese estipulado guión del propio día 31 de diciembre, son Caldas de Reis y Poio. Desde la localidad caldense han organizado una fiesta igual a las citadas anteriormente, con campanadas y convite , aunque será mucho más previsora. El día de celebración será mañana, 30 de diciembre.

El municipio poiense no realizará una fiesta de ese tipo. En su caso optan por una «Tardevieja» con música y animación que arranque a las 18.00 horas en la Praza da Chousa de Combarro.