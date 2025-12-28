«Descubrí lo difícil que es hacer comedia, lo fino que hay que hilar»

Julia de Castro da vida a «la cuñada» en la serie ‘Poquita fe’. Junto a Pepón Montero, visita el Teatro Principal para participar en un coloquio tras la proyección de algunos episodios de la segunda entrega.

¿Cómo surge su interés por el cine?

Siempre ha sido algo muy importante para mí. Tuve una adolescencia un poco particular. Recuerdo que hacías botellón y luego ibas a la discoteca, pues yo iba a ver cine clásico y luego me unía a la discoteca. Cuando tuve 18, me iba sola al Festival de San Sebastián. Mi padre me llevaba, me dejaba una semana y me volvía a recoger.

Viene de la música, ¿cómo influye en su trayectoria profesional?

Influye muchísimo. La música en mi primera película, ‘On the go’, está irremediablemente presente, atraviesa todo lo que yo haga. Siendo músico nunca estás solo, tocar un instrumento te da un superpoder. En ciertos momentos, acudir a un instrumento es como tener un gran amigo.

‘On the go’ consiguió varios reconocimientos, como el Premio al Mejor Largometraje Español.

Eso fue un regalo, una cosa muy impresionante. Creo que está relacionado con el nivel de trabajo que hicimos. María y yo nos dejamos la salud, nuestros ahorros y, a veces, casi nuestra amistad. Era una película muy experimental, sin ayudas públicas, fue muy duro. Después de apostar, es la recompensa máxima que puedes esperar, que no siempre llega. Hay gente que tiene toda esta inversión y no tiene ese recorrido tan fuerte, y aún así sigue haciendo cine. Yo ahora mismo estoy desarrollando mi segundo guión.

¿Le gustaría más dedicarse a la música o a la interpretación?

Va por ciclos. La música está muy relacionada con mi estado de ánimo. Ahora que estoy más tranquila, estoy más centrada en el cine. Si estoy más revuelta, recurro a la música.

Ha sido directora, guionista, productora, actriz… ¿qué ámbito le gusta más?

Disfruto mucho de la escritura en solitario, antes del jaleo de la preproducción.

¿Qué papel como actriz le ha resultado más especial?

Para mí «la cuñada» es un personaje muy importante porque la comedia era algo que todavía no lo había trabajado tanto. Descubrí lo difícil que es hacer comedia, lo fino que hay que hilar.

¿Cómo ha sido su experiencia en ‘Poquita Fe’?

Es una experiencia vital. Lo que generan Pepón y Juanito es un tipo de producción que sería increíble poder vivir todo el rato. Es ir a trabajar muy feliz, confiando en unos creadores que saben lo que quieren y que nunca dejan que nadie esté mal.