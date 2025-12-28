Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Escuela Naval de MarínPIB GaliciaTren CeltaKamikazes en GaliciaAdopción animalesCelta
instagramlinkedin

Concierto de Navidad en el Pazo de Barro

El programa Nadal no Pazo que se celebra desde el pasado día 19 en Barro continuará mañana con un concierto que protagonizarán los coros parroquiales de Curro y A Portela y el Grupo de Acordeóns «Rías Baixas». El recital dará comienzo a las 20 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents