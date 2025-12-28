El Concello insta al Museo a iniciar ya la rehabilitación de sus sedes centrales

El gobierno local, a través de su diputado provincial César Mosquera (BNG), ha emplazado a la Diputación a agilizar las obras de rehabilitación de los edificios centrales del Museo, en la plaza de a Leña, cerrados desde hace más de una década, a la espera de esas obras. Mosquera asegura que ese proyecto, que acumula ya años de tramitación, dispone desde este mes de la autorización de Patrimonio, lo que facultaría a la entidad provincial a licitar los trabajos. El diputado y concejal nacionalista también pone en duda que la Diputación tenga prisa por iniciar la restauración de Santa Clara.

En el pleno de la entidad del pasado viernes, Mosquera aseguró que la «realidad desmiente las promesas de urgencia» en esas dos obras ya que aún no solicitó al Concello la licencia necesaria para iniciar las excavaciones arqueológicas en el convento, un permiso que «podría haberse pedido ya en el mes de julio, incluso antes de que el contrato fuera adjudicado el pasado 5 de octubre.»

El portavoz del BNG también afeó al presidente de la Diputación, Luis López, haber asegurado públicamente que estaban a la espera de la autorización de Patrimonio cuando « ese visto bueno llegó a la institución provincial a mediados de este mismo mes».

Entre otras cosas, recordó que «en estos momentos, por extensión, está paralizado todo lo relacionado con Santa Clara» y apuntó que «había compromiso del Concello para hacer un proyecto de entrada por Barcelos uniendo los terrenos del convento con la plaza, pero no se puede avanzar, y no se sabe tampoco si va a haber entrada por la calle Santa Clara a las instalaciones reformadas través de la finca del Arzobispado a pesar de que ya pasaron dos años y medio de la entrada del PP en el gobierno provincial».

El presidente de la Diputación, Luis López, defendió en el mismo pleno el procedimiento administrativo seguido ante la Dirección Xeral de Patrimonio para poder realizar las catas arqueológicas. Explicó que, una vez se disponga del informe favorable de Patrimonio, se solicitará la correspondiente licencia al Concello.