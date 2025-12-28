Barro incluye al polígono y a San Antoniño en el nuevo contrato del agua

El Concello de Barro aprobó la adjudicación del nuevo contrato para la explotación integral del servicio de abastecimiento de agua potable a la empresa Gestagua. Incluye el abastecimiento de agua en todo el municipio e incorpora, por primer vez el suministro al núcleo de San Antoniño, además del servicio de saneamiento y depuración del polígono de Curro.

El presupuesto estimado de la adjudicación asciende a 1,3 millones de euros y tendrá una duración máxima de cinco años, correspondientes a cuatro años de contrato, más un año de prórroga.

El alcalde, Xosé Manuel Fernández Abraldes, destacó la importancia de la inclusión del núcleo de San Antoniño por mejorar la calidad del servicio a toda la vecindad del lugar.