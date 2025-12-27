Una vecina mucho más que centenaria

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alcalde, Ángel Moldes, visitó ayer a Carmen Vázquez Villanueva, vecina de Poio que acaba de cumplir 102 años. En la visita le hizo entrega de un ramo de flores y le trasladó los mejores deseos en nombre de toda la corporación municipal y vecindad de la localidad.

