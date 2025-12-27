Sanxenxo reajusta los turnos en el servicio de emergencias sin acuerdo con la plantilla

El pasado día de Nochebuena, 24 de diciembre, el servicio de emergencias de Sanxenxo permaneció cerrado al no disponer de efectivos suficientes y «negarse el Concello a pagar un complemento» por hacer guardia en esa jornada, según denunció el PSOE del municipio. Apenas dos días después, el gobierno local anuncia una reorganización de esta unidad con «el objetivo de optimizar la prestación del servicio de emergencias y garantizar cuatro trabajadores por turno», el mínimo legal exigido. No obstante, la medida no cuenta con el acuerdo, por ahora, de la plantilla. En el Consorcio Provincial, por ejemplo, donde sí se pactó un convenio laboral aún pendiente de pleno desarrollo, con menos de cuatro trabajadores se opta por cerrar el parque, «ya que está prohibido hacer horas extras», según los sindicales.

En el caso de Sanxenxo, el gobierno local explica que inició el pasado 3 de diciembre una negociación con los trabajadores para «adaptar el cuadrante de intervenciones y guardias» y añade que «pese a que el servicio cuenta con 17 trabajadores (para los GES de Galicia se exigen 12), las bajas, las vacaciones, los días de libre disposición y las horas sindicales impiden que haya un mínimo de 3 trabajadores en cada guardia como la propia representación sindical ha solicitado en reiteradas ocasiones».

La reorganización que ahora anuncia el Concello se basa en las intervenciones registradas por el propio Servicio de Emerxencias en los últimos cinco años. Así, el gobierno local señala que «la nueva planificación establece guardias de 16 horas (de 7.00 a 23.00 horas) con cuatro trabajadores en los periodos del año en los que en el histórico haya menos demanda de intervenciones». De este modo, durante al menos seis meses al año, no habría servicio nocturno. En las ocho horas ente las once de la noche y las siete de la mañana, el municipio «será atendido por el parque de bomberos de Ribadumia que ya presta servicio habitualmente en la atención de las emergencias de Sanxenxo». Según el Concello, en ese tramo horario se registra históricamente el 3% de toda la demanda anual.

Esta anulación de la actividad nocturna tendrá excepciones. Así, entre el 1 de junio y el 3 de octubre, Navidad, Semana Santa, Carnaval y puentes festivos, cuando la demanda del servicio crece significativamente, se mantendrán las guardias de 24 horas con cuatro trabajadores por guardia. Además, en caso de necesidad del servicio, el Concello, previo llamamiento y voluntariedad del trabajador, ofertó abonar 495 euros por un turno de 24 horas, «una propuesta que rechazaron» los representantes de la plantilla, según la versión del gobierno local, que añade que «la negociación se cerró» ayer a mediodía «sin acuerdo por parte de los trabajadores, que propusieron el incremento salarial de 3.000 euros al año y la cobertura de nueve guardias, dependiendo de la voluntariedad del trabajador, y sin especificar la retribución pretendida por dicha guardia».

Añaden las mismas fuentes que «pese a las continuas quejas de algunos trabajadores del servicio, el gobierno local recuerda algunas de las condiciones laborales más significativas con las que hasta ahora contaba este servicio y que, en su mayoría, siguen manteniendo». Y cita que «trabajan un máximo de 67 días al año en guardias de 24 horas, por tanto, disponen de 298 días libres al año. Es decir, de cada 20 días trabajan 4. Después de una guardia les corresponde 3 días de descanso y cada 3 guardias disponen de 7 días libres. Condiciones que ya les gustaría tener a otros servicios, por ejemplo, los médicos de urgencia que después de una guardia descansan 12 horas. Los trabajadores de Emergencias, según antigüedad, disponen cada año entre 6 y 13 días para asuntos propios. Además de los días libres, por una cita médica o una intervención de un familiar hasta segundo grado de parentesco».

Por último, el Concello dice que «con esta nueva planificación garantiza un descanso óptimo de los trabajadores y, a la vez, una mejor calidad en la cobertura de la seguridad de los vecinos de Sanxenxo. La nueva organización entrará en vigor a mediados de enero.

El PSOE reclama más medios y personal «sin recortes»

El PSdeG-PSOE de Sanxenxo acusó esta semana al gobierno local de «apagar» Emerxencias en Nochebuena al «cerró el día, 24 de diciembre, el servicio Municipal de Emergencias y mandar al personal para casa en una jornada crítica por no querer pagar un complemento por esa guardia». Añade que «si la razón es ahorrar una extra en Nochebuena, el alcalde está diciendo alto y claro que para el PP la seguridad va después».Por ello, los socialistas reclaman «restablecer de inmediato la cobertura operativa del servicio, convocar ya una mesa de negociación con calendario, actas y compromisos, garantizar medios, personal y condiciones dignas, sin recortes encubiertos, y explicaciones pública: quien ordenó el cierre, con que criterio y qué plan real hay para la seguridad ciudadana», según detalla Juan José Portela, secretario de Organización del PSOE local.