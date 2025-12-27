Riomaior acoge parte de la historia de Galicia

«A louca historia de Galicia», de Fulano, Mengano e Citano, será representada esta tarde a partir de las 20.00 horas en la Casa de la Cultura de Riomaior. Se trata de una pieza para público adolescente y adulto, que presenta un recorrido humorístico a través de la historia de la comunidad que lleva a los espectadores por períodos de luz y sombra, que «hicieron de los gallegos lo que son», cuentan.