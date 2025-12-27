Una protectora de Pontevedra al límite: 15 perros afectados por parvovirosis y miles de euros al día para tratar de salvarlos

La protectora de animales pontevedresa Ohana vive su mayor crisis desde que abrió sus puertas. Un brote de parvovirosis —una de las enfermedades más temidas en perros— ha golpeado de lleno al refugio y afecta, según la última actualización de la entidad, a al menos 15 perros jóvenes. Uno de los cachorros de hecho no ha logrado superar la infección tras días de lucha, mientras el resto continúa en tratamiento y vigilancia estrecha en un momento que describen como «los peores días», con el virus «atacando con mucha fuerza» y varios animales con inapetencia, aunque aún con vida.

La prioridad ahora es doble: salvar a los enfermos y blindar a los que siguen libres de síntomas. Parte de los perros permanece en casas de acogida —sin señales clínicas y con test negativos, según la protectora— para reducir riesgos de contagio, mientras otros continúan en seguimiento en el propio refugio «sin síntomas por ahora».

En paralelo, Ohana anuncia que abrirá pronto procesos de adopción para algunos cachorros que están en acogida y que «no pueden volver» al centro: buscan que el salto sea directo «de casa de acogida a adopción» para no añadir más exposición al virus, aunque admiten que es una carrera contrarreloj y que las madres podrían tener que regresar al refugio si no aparecen familias a tiempo.

El golpe más duro, además del emocional, es económico. La asociación cifra en más de 3.000 euros diarios el coste de la atención veterinaria necesaria para sostener tratamientos, ingresos y controles, y reconoce que arrastra ya deudas de varios miles de euros. «Estamos desesperadas por la parte económica, pero más tranquilas porque los perros ya están atendidos y el resto a salvo», trasladan a través de sus redes sociales.

Llamamiento a la solidaridad

Llamamiento a la ayuda Ohana pide apoyo urgente para afrontar la factura veterinaria y sostener el operativo de acogidas. Quien quiera colaborar puede hacerlo mediante transferencia al ES88 3070 0047 9462 6189 2027 (beneficiario: Asociación de Rescate Animal Ohana) o a través de Bizum (donaciones) con el código 09658. La protectora insiste en que ahora mismo «solo» pueden centrarse en lo esencial: que el brote no se lleve por delante más vidas.

Qué es la parvovirosis

La parvovirosis canina (parvoviral enteritis) es una enfermedad vírica altamente contagiosa que afecta sobre todo a perros jóvenes y no vacunados. El virus ataca principalmente el aparato digestivo y puede provocar un cuadro grave con vómitos, diarrea (a menudo hemorrágica), apatía y pérdida de apetito, con riesgo rápido de deshidratación y complicaciones que pueden ser mortales si no se trata a tiempo.

Una de las claves que dificulta el control de un brote es que los animales infectados pueden eliminar el virus por las heces pocos días después de la exposición, incluso antes de que aparezcan síntomas, y seguir excretándolo durante la enfermedad y días después de la recuperación.

Además, el parvovirus es extraordinariamente resistente en el ambiente: puede sobrevivir durante meses en superficies y zonas contaminadas, lo que obliga a extremar protocolos de limpieza y aislamiento; se sabe que puede inactivarse con desinfectantes adecuados como la lejía (diluciones correctas y tiempos de contacto).