El PP critica deficiencias en el campo de Salcedo

El concejal del PP Guille Juncal asegura que el nuevo campo de fútbol de Salcedo presenta «numerosas deficiencias» que el gobierno local «continúa ignorando de manera sistemática». Critica deficiencias en materia de iluminación y los problemas de drenaje y pequeños charcos por todo el terreno de juego.

