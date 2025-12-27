Pontevedra baja un puesto en el PIB de las ciudades gallegas, superada por Lugo
La Boa Vila se sitúa en quinto lugar, según los últimos registros del IGE | Ponte Caldelas da la sorpresa y adelanta a la capital, tras aumentar su riqueza un 103% desde el año 2014
Pontevedra cae un puesto en el Producto Interior Bruto (PIB) de las ciudades gallegas, pasando de la cuarta posición registrada en 2014 al quinto contabilizado en 2023, el último año registrado por el Instituto Galego de Estadística (IGE).
Éste cifra en 29.662 euros por habitante el PIB de la Boa Vila, a larga distancia de los 48.686 contabilizados en Santiago, la ciudad gallega que abre el ranking, y los 38.068 de A Coruña, que le sigue. En un segundo grupo se sitúan Vigo (33.147 euros) y Lugo, que por primera vez pasa a superar ligeramente a Pontevedra por unos 200 euros (su Producto Interior Bruto está ahora en 29.847).
Por debajo de la ciudad del Lérez aparecen Ferrol (29.022 euros) y Ourense (27.495).
La gran sorpresa en la comarca la ha dado Ponte Caldelas, que en diez años ha visto más que duplicado su PIB, pasando de los 14.921 euros contabilizados hace una década a los 30.446 de 2023, un 103% de incremento que también lleva a este concello a superar a la capital del Lérez en el valor total de todos los bienes y servicios finales.
Tras la Boa Vila y Ponte Caldelas se sitúan en actividad económica A Lama, que ha visto crecer su PIB en un 42% en esta última década, hasta alcanzar los 27.622 euros; y Barro, con otro espectacular crecimiento del 83% hasta alcanzar en 2023 los 27.503 euros.
En Caldas de Reis el indicador de riqueza ha aumentado un 38% desde 2014 y el último cómputo cifra en 26.093 los miles de euros por habitante. El sector servicios copa más de la mitad de este aporte (un 53,6%), seguido de la industria (un 31,1%) y, a muy larga distancia, la construcción con un 4,6%.
A continuación aparece Sanxenxo, donde el crecimiento ha sido del 59% desde 2014 y que alcanza los 24.445 euros por vecino. Tras los servicios, que suman el 67,6% del PIB, destaca el peso de la construcción, que aporta el 17,2% de esta riqueza generada en el municipio turístico.
Los servicios suman el 76,2% del valor total de los bienes y servicios en la ciudad del Lérez
Pontevedra registró en la última década un incremento del 35% en su PIB por habitante. Éste se situaba además en términos globales en 2023 en cerca de 2.469 millones de euros.
De nuevo el sector servicios se erige, con gran diferencia, como el más potente y del que depende en buena medida el pulso económico de la Boa Vila: supone el 76,2% del total, hasta sumar más de 1.882 millones.
Por su parte, la industria aporta un 6,9% al PIB (algo más de 169,6 millones), seguida de cerca por la construcción, que representa el 6,6% del total con 164 millones.
Tras Pontevedra, es Marín el municipio de la comarca en el que los servicios tienen un mayor peso en la riqueza generada, un 69,4% del total, seguidos de la industria, un 11%.
El IGE contabiliza en Marín un PIB por habitante de 23.345 euros. Por debajo registra municipios como Campo Lameiro (19.230), Vilaboa (19.093), Cerdedo-Cotobade (17.985), Cuntis (16.413), Poio (16.312) y Moraña (15.647). Cierra la relación de la comarca Portas (12.388). A mayores de las singularidades de Ponte Caldelas y Barro, todos han experimentado crecimientos significativos en la última década, caso también de Cuntis, donde ha crecido un 81%.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Gobierno incluye a Pontevedra en un catálogo de «barrios vulnerables» sobre vivienda y paro
- El «tardeo» de Nochebuena llena de ambiente el centro histórico de Pontevedra
- Construir una vivienda en Pontevedra es un 60% más caro que hace tres años
- Una pelea multitudinaria en Pontevedra acaba con dos detenidos y varios policías heridos
- La Diputación de Pontevedra pide que se paralice la subida de peajes de la AP-9 prevista para enero
- La «nueva» avenida de Compostela despierta el interés de los promotores
- Delimitado el suelo reservado en Marín para albergar 400 pisos protegidos
- Ence comunica a Trabajo el acuerdo con sindicatos para extinguir hasta 57 empleos, 35 en la fábrica de Pontevedra