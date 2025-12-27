Poio recibe once ofertas para gestionar el suministro de agua y el saneamiento hasta 2050

Un total de once empresas presentaron sus ofertas para gestionar el saneamiento y el abastecimiento de agua en el Concello de Poio. El contrato tiene un valor estimado de 54,8 millones de euros, con una duración de veinticinco años, y obliga a la empresa concesionaria a asumir la ejecución de inversiones por valor de 15,4 millones de euros.

El plazo de presentación de ofertas finalizó esta semana con propuestas de Acciona Agua Servicios SL, Espina y Delfín SL, Gestión y Técnicas del Agua SA, Global Omnium Medioambiente-SA de Obras y Servicios Copasa, Hidrogestión SA, Inima Water Services SLU, Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA, Técnicas de Desalinización de Agua SA-Elecnor Servicios y Proyectos, UTE FCC Aqualia – Petrolam Infraestructuras, UTE Sacyr Agua–Extraco, Construccións e Proxectos SA y Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia.

Desde el Concello subrayan que el interés y la participación de tantas empresas demuestran que se trata de «un buen contrato, un documento muy trabajado y con condiciones muy interesantes. Es muy positivo porque fomenta la competencia, lo que permite obtener mejores precios, una mayor calidad del servicio y propuestas más innovadoras. Además, muestra la transparencia y la legitimidad del proceso de adjudicación y facilita la elección de ofertas que incorporen mejoras técnicas, contribuyendo así a una gestión más eficiente.» Por ello, entienden que permitirá a la Mesa de Contratación elegir, entre todas las propuestas, «una empresa que realmente ofrezca un buen servicio a la ciudadanía durante todo el tiempo del contrato».

Asimismo, reconocen que es un proceso muy complejo en el que habrá un equipo técnico encargado de realizar una valoración, desde su punto de vista, de cada una de las ofertas presentadas. La adjudicación del contrato se realizará por procedimiento abierto, seleccionando la oferta con la mejor relación calidad-precio.

Con la adjudicación del nuevo contrato del agua, el Concello de Poio quiere mejorar la calidad del servicio y ejecutar inversiones por valor de 15,4 millones de euros en obras de ampliación y mejora de las redes de saneamiento y abastecimiento en todo el municipio.

Las inversiones darán prioridad a las zonas de Vilariño y Fragamoreira, dos núcleos importantes de población que carecen de saneamiento y abastecimiento de agua, así como a la zona de A Caeira, donde las roturas son constantes debido al mal estado de la red.

Según el cronograma que se incluye, las inversiones se realizarán a lo largo de los cuatro primeros años del contrato. Así, en el primer año se invertirán 4,6 millones de euros para dotar de servicios a Vilariño-Fragamoreira, en las calles San Antoniño, Río Miño e Illa de Ons.

En el segundo año, la inversión superará los 3,4 millones de euros, para mejorar las redes en A Bouza, en la calle Illa de Tambo, en los caminos de Lubiáns, en las travesías segunda y tercera de Lubiáns, Fogueteira y Campo Loncras, en la margen izquierda de la PO-308 entre Covelo y Combarro; en el camino de Bocas y la avenida de Colón, así como en la red de pluviales de la calle Coruxa y el Camiño Real do Casal.

En el tercer año se destinarán 2,3 millones de euros para la mejora del camino de Os Mouchos, A Cachada, la travesía de Lubiáns, el camino Monte do Cura, en la margen derecha de la PO-308 entre Chancelas y Raxó, en la PO-308 entre el cementerio y O Remo, y en la avenida de la Playa.

Por último, en el cuarto año, la inversión a realizar asciende a 1,3 millones de euros, entre las actuaciones previstas se incluyen la conexión de A Escusa y Río Mouro con el saneamiento existente, así como la red de saneamiento en A Escusa, Río Mouro y Río Mouro Pequeno.