Papá Noel se despide de la comarca subido a su moto

Ponte Caldelas celebra una semana después su papanoelada

Algunos de los participantes, antes de iniciar el recorrido. / Gustavo Santos

R. P.

Ponte Caldelas

Estaba previsto para el pasado día 20, pero la lluvia de aquel día impidió que Ponte Caldelas celebrara su papanoelada motera. Lejos de suspender la actividad, como sí hizo Marín, donde sí se anuló la cita del día 21 sin fecha alternativa, la villa del Verdugo no quiso quedarse sin el paseo de los moteros vestidos de rojo por todo el municipio.

Decenas de moteros acudieron disfrazados. | G. Santos

Decenas de «papa noeles» hicieron rugir este sábado sus vehículos por el casco urbano y los lugares de Tourón, Buchabade, Vilarchán, A Reigosa, Xustáns, Parada y Cuñas, con una chocolatada final. Sirvió así de despedida del personaje nórdico de la parroquia, hasta el año que viene.

Para este domingo, la programación navideña de Ponte Caldelas incluye una actividad de patinaje. Desde las 18.00 horas, el Pabellón Municipal Gustavo Dacal Martínez acoge el Festival de Nadal do Club Patinaxe Ponte Caldelas, con entrada libre para todos los interesados.

