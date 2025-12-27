Si Papá Noel no acierta, toca cambiar regalos

Una vez pasados los días de Nochebuena y Navidad, las calles del centro de la ciudad de Pontevedra volvieron a llenarse de gente, a pesar de la gélida mañana que se prestó en la capital provincial.

Algunos optaron por salir a airearse tras días de interminables sobremesas y otros, en cambio, decidieron que era el momento idóneo para devolver aquellos regalos con los que Papá Noel no había acertado del todo con su criterio.

Junto a los días posteriores a Reyes y las rebajas de enero, es uno de los picos de devoluciones en el comercio local a lo largo de toda la temporada, sobre todo, al tratarse de productos que no se compran por decisión propia.

Tallas mal escogidas, colores que distan notablemente de las prendas habituales del armario del receptor del regalo o, simplemente, obsequios que no correspondían del todo con la carta enviada días antes.

«Lo típico: Papá Noel no acierta», explica Rosana Martínez, encargada del establecimiento de New Port Vela. Sin embargo, expone que suele atinar más que los Reyes Magos, ya que tras el día 6 de enero, «suele haber muchas más devoluciones».

En el caso de su establecimiento, asegura que la mayoría suelen ser clientes habituales de la firma, por lo que optan por cambiar la talla o el producto.

«Muchos vienen con un jersey repetido o con una camisa que les queda pequeña, pero tienden a llevarse siempre otra prenda», mantiene Martínez.

A pesar de que muchos se animaron a salir a la calle por la mañana enfrentando los fríos cinco grados, desde la tienda de moda náutica afirman que por la tarde recibieron más gente.

«Por la mañana la gente aprovecha para recados o ir al supermercado, y con el frío que hace y estando de vacaciones, muchos no salen temprano», garantiza la responsable de New Port Vela.

Los cambios de talla suelen ser el principal motivo de devolución. / Gustavo Santos

Al tratarse de un negocio con una clientela «fiel», explican que el porcentaje de devoluciones tras los regalos navideños ronda «entre un veinte o treinta por ciento, aproximadamente».

Cuenta que muchas veces sus clientes vienen con la talla de otros años o con referencias anteriores. Por eso lo que más se cambia «suele ser el color o algún detalle, no tanto el producto en sí».

Sobre cómo afectan las devoluciones a la gestión de la caja y al almacenamiento del negocio, al tratarse de simplemente cambio de una talla por otra o un color por otro, no suele generar problemas; «si queda stock, se cambia sin más», adelanta Rosana Martínez.

Algo con lo que no trabajan son las tarjetas regalo. «Aquí no es lo habitual», declara argumentando que «nuestra clientela suele preferir regalar el importe en forma de compra cerrada».

Si se acierta, perfecto, y si no, «ya vendrán a cambiarlo», narra Martínez. «Mucha gente prefiere abrir el paquete en Navidades y luego, si hace falta, se cambia sin problema».

Además, subraya que los compradores de sus productos pueden cambiar las prendas las veces que sea necesario o escoger la opción de los vales de compra «que no caducan», adelanta.

Incluso, reconoce que, en algunas ocasiones, sus clientes vienen con el ticket pasado varios días de la fecha límite y, aun así, «no solemos poner problemas», exclaman desde la tienda.

El calzado, un regalo difícil

Tras abrir los regalos con los que amanece el árbol de Navidad el día 25 de diciembre, no solo se devuelven camisetas que no te gustan o pantalones que no sabes por dónde cogerlos.

El sector de la zapatería es otro de los protagonistas en el ámbito de las devoluciones tras las fechas más señaladas de la recta final del último mes del año.

En cada marca, la talla de una misma persona es todo un mundo. «Quien lleva un 45 en un zapato, puede necesitar un 47 en otro totalmente distinto», cuentan desde el establecimiento de Krack en Pontevedra.

Por ello, en ocasiones, acertar con el pie de otra persona se vuelve, por momentos, una misión imposible.

Ante esta situación, las zapaterías pontevedresas han estado recibiendo visitas durante toda la jornada de hoy, acompañadas siempre de la misma frase: «Vengo a por una talla más» o, en su defecto, «a por una menos».