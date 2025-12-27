Donde los objetos se resisten a morir

Daniel Otero lleva siete años rescatando lo que otros descartan al mudarse o lo que queda olvidado en trasteros cogiendo polvo. Lo que arrancó casi como una aventura personal, vendiendo por Wallapop desde su propia casa, ha terminado convertido en un referente de la segunda mano en Pontevedra. Hoy, junto a su socio Pepe Bugallo, encara el tercer traslado de Astro Recogida. Pero antes de poner rumbo a su nueva ubicación en la calle San Pedro Alcántara, ha tomado una decisión drástica: prefiere que sus estanterías queden vacías por pura generosidad antes que cargar el camión de más.

«Cada vez que cambio de local, hago lo mismo», reconoce Daniel con espíritu práctico. «Mover todo esto cuesta una fortuna y prefiero mil veces que las piezas acaben en una casa que amontonadas en un almacén». Tras un diciembre de mucho ajetreo, el local se ha llenado estos días de vecinos y curiosos que no daban crédito: aquí, esta Navidad todo se regala.

Aunque para el que pasa por la calle Astro Recogida es ese local con encanto donde rebuscar piezas curiosas, el pulmón del negocio, el verdadero negocio que paga las facturas, es el vaciado de pisos y la gestión de residuos.

Son especialistas en logística complicada y a pequeña escala: meter la furgoneta en los rincones más difíciles del centro histórico para despejar herencias o trasteros atestados. La tienda es, en el fondo, «el hobby», confiesa Daniel, ese punto de encuentro con los clientes donde se rescatan objetos con alma.

Rocío Meiriño y Antía Sánchez se desplazaron desde Ourense para llevarse libros, espejos... / Gustavo Santos

Esta última iniciativa, que arrancó la semana pasada con días de «paga la voluntad» y termina ahora con jornadas de regalo total, movilizó a clientes de distintas localidades gallegas e incluso de Madrid, explica el propietario.

Entre las que curioseaban en la mañana de ayer, Rocío Meiriño y Antía Sánchez, que se desplazaron desde Ourense en busca de algo especial. Para ellas, estos sitios no son depósitos de cosas usadas, sino canteras donde encontrar materiales con potencial.

«Viñemos porque o vimos en Instagram», comenta Rocío mientras señala a varios hallazgos. «Realmente xa queríamos vir antes, pero co tema da Noiteboa e o Nadal non puidemos. Xusto vimos onte que abrían hoxe e que regalaban as cousas, así que convencimos aos amigos para vir».

«Llevámonos moitos marcos porque nos gustan moito as pinturas e os marcos así antigos, un espello e algúns libros», detalla. «Eu fago restauracións, reformas e contido de decoración (@ro_meiry). Estes temas de antigüedades apasiónanme, así que restauro moitas cousas na casa. Isto para min é o mellor do mellor».

Estas jóvenes representan a una generación que valora la sostenibilidad y el carácter de lo viejo frente a lo fabricado en serie. Antía Sánchez, que estudia Historia del Arte, ve más allá del polvo y hace acopio de libros que puedan ayudarle en sus investigaciones.

Pepe Bugallo y Daniel Otero, responsables de la tienda vintage y la empresa de vaciado de locales y mudanzas. / Gustavo Santos

La etapa en este local se cierra hoy, pero el proyecto continúa. La nueva sede en San Pedro Alcántara 10 (bajo derecha) les permitirá poner el orden que la falta de espacio les estaba robando. A finales de febrero (con el 27 o el 28 marcados en el calendario), Astro Recogida volverá a subir la persiana.

Se llevan la furgoneta y las herramientas de trabajo, pero dejan atrás un local vacío y muchas casas de Pontevedra, según los casos, un poco más libres de acumulación o más llenas. Al final, demuestran que en este mundo de usar y tirar, todavía hay lugares donde los objetos se resisten a morir.