«O arcón de Noa» llega a Campo Lameiro
El Centro Sociocultural Sobrino Buhigas de Campo Lameiro recibirá esta tarde la visita de Amarelo Cía, que representará la obra «O arcón de Noa» a partir de las siete de la tarde. Se trata de un espectáculo de música y danza para gozar en familia destinado a niños a mayores de tres años enmarcado en la segunda edición de «Entradiñas de Aninovo».
