Marín despide 2025 corriendo y con un torneo de fútbol sala
El Concello organiza un memorial en el pabellón de A Raña y su típica carrera de San Silvestre
El pabellón de A Raña se convertirá en el escenario principal del Torneo I Copa Xuvenil Concello de Marín de fútbol sala Memorial Marcos Moreira de categoría juvenil durante este fin de semana.
El campeonato se organiza en recuerdo del joven jugador fallecido el pasado verano y que pertenecía a la base del club de Marín. Participarán ocho equipos, tres de la entidad marinense, unidos a otros cinco clubes gallegos.
Las escuadras participantes son el Marín A Futsal Marcos Moreira, el Marín Futsal B Xeralfibra, el Marín Futsal C Talleres Blanco, de la casa, a los que se unen el CD Camposala, el Coruña FS, el Morrazo Futsal, el ADFS Bueu y el Cangas Fútbol Sala.
La primera fase se jugará bajo formato de dos grupos de cuatro equipos, por sistema de liguilla. Hoy habrá partidos desde las 10.00 hasta las 13.30 horas, y de 16.00 a 22.30 horas en le turno de tarde. Para mañana, se repetirá el mismo horario para los encuentros matutinos. Sin embargo, comenzarán antes por la tarde de 15.00 a 18.45.
Por otro lado, mañana tendrá lugar la XVI Subida a Castro por la San Silvestre. Rozan ya las 200 inscripciones aunque esperan que, como es habitual, muchos se apunten in situ, de forma totalmente gratuita. La salida para adultos es a las 11.00 y para niños a las 12.00 horas.
- El Gobierno incluye a Pontevedra en un catálogo de «barrios vulnerables» sobre vivienda y paro
- El «tardeo» de Nochebuena llena de ambiente el centro histórico de Pontevedra
- Construir una vivienda en Pontevedra es un 60% más caro que hace tres años
- Una pelea multitudinaria en Pontevedra acaba con dos detenidos y varios policías heridos
- La Diputación de Pontevedra pide que se paralice la subida de peajes de la AP-9 prevista para enero
- La «nueva» avenida de Compostela despierta el interés de los promotores
- Delimitado el suelo reservado en Marín para albergar 400 pisos protegidos
- Ence comunica a Trabajo el acuerdo con sindicatos para extinguir hasta 57 empleos, 35 en la fábrica de Pontevedra