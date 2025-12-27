Marín despide 2025 corriendo y con un torneo de fútbol sala

El pabellón de A Raña se convertirá en el escenario principal del Torneo I Copa Xuvenil Concello de Marín de fútbol sala Memorial Marcos Moreira de categoría juvenil durante este fin de semana.

El campeonato se organiza en recuerdo del joven jugador fallecido el pasado verano y que pertenecía a la base del club de Marín. Participarán ocho equipos, tres de la entidad marinense, unidos a otros cinco clubes gallegos.

Las escuadras participantes son el Marín A Futsal Marcos Moreira, el Marín Futsal B Xeralfibra, el Marín Futsal C Talleres Blanco, de la casa, a los que se unen el CD Camposala, el Coruña FS, el Morrazo Futsal, el ADFS Bueu y el Cangas Fútbol Sala.

La primera fase se jugará bajo formato de dos grupos de cuatro equipos, por sistema de liguilla. Hoy habrá partidos desde las 10.00 hasta las 13.30 horas, y de 16.00 a 22.30 horas en le turno de tarde. Para mañana, se repetirá el mismo horario para los encuentros matutinos. Sin embargo, comenzarán antes por la tarde de 15.00 a 18.45.

Por otro lado, mañana tendrá lugar la XVI Subida a Castro por la San Silvestre. Rozan ya las 200 inscripciones aunque esperan que, como es habitual, muchos se apunten in situ, de forma totalmente gratuita. La salida para adultos es a las 11.00 y para niños a las 12.00 horas.