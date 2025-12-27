Ya se estudia la ampliación del polígono de Barro, que solo tiene 8 parcelas libres

La Diputación de Pontevedra adjudicó ayer dos parcelas en el polígono empresarial de Barro por valor de más de 543.000 euros a la empresa Comercial Vehículos Industriales Tar SL. Este parque industrial ya cuenta con 30 empresas instaladas que ocupan el 90% de la superficie total del polígono.

Solo quedan ocho espacios libres y la Diputación ya piensa en su ampliación. «Esto demuestra que estamos impulsando un polígono que ya es uno de los grandes polos económicos de nuestra provincia», afirmó el presidente, Luis López.

Esta adjudicación de parcelas fue uno de los acuerdos de la última junta de gobierno del año en la Diputación, que aprobó inversiones, acciones y proyectos por un valor de 9,4 millones de euros. Dentro de un «amplio bloque social» que recibió luz verde, se incluye la adjudicación del contrato del programa ‘Máis Benestar’ 2026, de estancias en balnearios para 2.127 personas mayores pensionistas, por valor de 220.000 euros.

Además, se aprobaron las bases reguladoras de diferentes programas: el Plan de Cofinanciación de los Servicios Sociales Comunitarios en 2026, dotadas de 3,1 millones de euros; las ayudas básicas de emergencia, que distribuirán unos 610.000 euros entre ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes; el programa Provincia Activa, y las ayudas para entidades sin fines de lucro para impulsar acciones sociales, dotadas de 600.000 euros.

El gobierno provincial también dio luz verde a convenios para la mejora de carreteras provinciales por un montante global de 3,1 millones de euros. Con el Concello de Sanxenxo se pactó una reforma en la EP-9206 Portonovo-A Vichona y en Cerdedo-Cotobade la actuación será en la EP-0407 Borela-Ponte Caldelas.

Además, el gobierno provincial ha adjudicado el contrato para crear una plataforma museográfica virtual y un museo al aire libre sobre la Fiesta del Corpus en Ponteareas. El proyecto incluye la creación de un portal web con contenidos históricos y audiovisuales, un recorrido virtual por las calles con la muestra de las alfombras y de su proceso de elaboración, la digitalización de materiales audiovisuales y la instalación de tótems interactivos a lo largo del itinerario habitual de las alfombras.

La iniciativa se desarrollará mediante un convenio entre la Diputación de Pontevedra y el Ayuntamiento de Ponteareas. La administración provincial aporta 155.000 euros para impulsar esta iniciativa enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística del Condado-Paradanta, dotado con 1,5 millones de euros con financiación europea.

También se aprobó la concesión de las subvenciones para comprar y reparar instrumentos y vestuario, que beneficiarán a 183 agrupaciones musicales de la provincia. Luis López destacó que estas ayudas surgieron «para dar respuesta al gran clamor que había en el mundo de la cultura» para que se habilitasen recursos que pudieran atender estas necesidades.

Asimismo, se dio luz verde la concesión de las subvenciones a clubes deportivos de la provincia para la adquisición o la adaptación de medios de transporte, conocidas como DepoVan, por un importe de 600.000 euros. López anunció que el próximo año van a «subir la apuesta» y en el presupuesto, que en el pleno de este viernes quedará aprobado de manera definitiva, está contemplada «de entrada» una partida de un millón de euros, «más del triple» de lo que se destinaba inicialmente este año.