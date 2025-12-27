La Escuela Naval de Marín se adaptará a las exigencias de la OTAN para recibir sus buques de guerra

La Escuela Naval de Marín no solo planifica su futuro como centro universitario de la Defensa, con la posible ampliación de su cuadro de profesores y nuevas titulaciones de la UVigo relacionadas con el sector naval militar, sino que se convertirá en breve en una base de apoyo a los buques de guerra de la OTAN. Así se detalla en un proyecto que ya tiene en marcha la Armada, para la «adecuación de muelles y pavimentos en la dársena interior» de la academia marinense.

Se trata de mejorar y modernizar pavimentos y zonas de atraque para adaptarse a los estándares de la Alianza, un proyecto que ronda los 2,5 millones, procedentes de fondos de la propia organización internacional de defensa.

Según la documentación de la Armada, «las actuaciones que se realizarán se circunscriben a los acuerdos de cofinanciación para la mejora de las instalaciones militares de los países integrados en la Organización del Atlántico Norte para su uso por cualquiera de los integrantes de la Alianza. En este sentido, el Arsenal de Ferrol se comprometió a la modernización de los muelles de la Escuela Naval y de las instalaciones de apoyo al mismo».

Se insiste en la necesidad de adatar el centro castrense a «las condiciones de seguridad y uso exigidas por los estándares de la OTAN» y para ello habrá que «mejorar las instalaciones y medios necesarios para el atraque de buques militares en los muelles de la Escuela, incluyendo electricidad, medios de seguridad, iluminación, agua, conexión de fecales, conexiones de telefonía e internet, comunicaciones y otros». También es necesaria la «reparación de cantiles de muelles y reconstrucción de escaleras, bolardos y puntos de amarre y la mejora de los sistemas contraincendios, de iluminación, comunicaciones y control de vertidos (lucha anticontaminación) del servicio de los muelles».

Imagen utilizada por la Armada para señalizar las zonas de la Escuela que serán remodeladas. / FdV

Además, está prevista la «adecuación de la explanada actual, el helipuerto y las pistas deportivas, para disponer de un nuevo helipuerto según los estándares OTAN», junto a «nuevas circulaciones para el muelle, aparcamientos y reubicación de las instalaciones deportivas», la «construcción de edificaciones de apoyo, una central convertidora, el traslado de simulador y la demolición de construcciones de apoyo existentes».

También habrá que realizar dragados parciales en la dársena militar de modo que tenga calado para el atraque de buques de guerra. Al respecto, se hace referencia al «dragado de la dársena y la reconstrucción de escolleras en los muelles de Torpedos (donde suele atracar el ‘Juan Sebastián de Elcano’ cuando está en Marín) y de Cruceros», además de adecuar los pavimentos para recibir «buques OTAN fragata (’Medium Ships’)». Al respecto, se detalla que el proyecto «incluirá la adaptación del Muelle existente denominado de Cruceros para buques OTAN tipo ‘Medium Ships’, con la correspondiente dotación de servicios e instalaciones asociados al muelle y la reurbanización del entorno oeste de la Escuela Naval desde el edificio Isaac Peral hasta la escollera que delimita el recinto por el lado oeste. Se incluirán también la construcción de las edificaciones de apoyo para una central convertidora».

La Armada insiste en que «dentro de la consecución de los hitos y objetivos fijados en los acuerdos de cofinanciación para la mejora de las instalaciones militares de los países integrados en la Organización del Atlántico Norte para su uso por cualquiera de los integrantes de la Alianza, el Arsenal de Ferrol se comprometió a la modernización de los muelles de la Escuela Naval de Marín», y en materia de dragado, se hace especial referencia a su ejecución en «la dársena interior (Muelles Torpedos, Muelle Almirante Vierna, Muelle de la explanada principal, muelle Dársena y parte exterior del Muelle Arzobispo Gelmírez), así como la reconstrucción de las escolleras de la zona trasera del Muelle de Torpedos y el espigón del Muelle de Cruceros».

Además, se reurbanizará «el Muelle de Torpedos, el Muelle Almirante Vierna, el entorno del edificio de la Comisión Naval de Regatas y de la Jefatura de Instrucción, así como el Muelle Arzobispo Gelmírez, incluyendo el helipuerto y las zonas deportivas, que se ajustará a las condiciones y procedimientos establecidos dentro de los estándares OTAN».

«Reparaciones puntuales a lo largo de los años que desvirtúan el aspecto final»

El proyecto de mejora subraya que «el paso de los años y la falta de actuaciones integrales en los entornos exteriores de la Escuela Naval (que se puso en servicio hace algo más de ochenta años) provocan que los pavimentos, originalmente de adoquín de granito, se encuentren en un estado deficiente con numerosas reparaciones puntuales que desvirtúan el aspecto final de la Escuela. Como consecuencia de esto, recientemente se ha finalizado la que se podría denominar primera fase de reurbanización de ejecutada en el ámbito de la explanada principal».

Indica que «desde los años 40 no se han producido mejoras integrales en las explanadas y muelles salvo las finalizadas recientemente en la mejora de la explanada principal, los muelles de la dársena interior y el de Arzobispo Gelmírez y la renovación del pantalán Guardiamarina Chereguini».Añade que «atendiendo a los informes previos y documentación remitidos por la Jefatura de Infraestructuras se deciden» estas reformas, pero con la «idea de mantener la estética y funcionalidad de las obras recientemente finalizadas en la explanada principal, es decir pavimentos de adoquín prefabricado de hormigón y firmes aptos a las condiciones reglamentarias de los estándares de la OTAN». El plazo de ejecución se estima en siete meses y el presupuesto inicial se establece en 2.432.322,29 euros.