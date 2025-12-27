Detenido un hombre acusado de golpear a su pareja en plena vía pública en Pontevedra

La Policía Local de Pontevedra ha procedido a la detención de un hombre como presunto autor de un delito de violencia machista tras una agresión ocurrida en la vía pública el pasado día 23. El suceso se produjo en la céntrica calle Peregrina alrededor de las 17.10 horas, en un momento de gran afluencia de ciudadanos.

La intervención policial se desencadenó gracias a la colaboración ciudadana, recoge el informe de los agentes. Un testigo presencial alertó a las autoridades tras observar cómo el individuo le propinaba una bofetada en el rostro a una mujer.

Al personarse en el lugar, los agentes interceptaron a la pareja en medio de una discusión acalorada.

El detenido presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes. Lejos de deponer su actitud, se mostró agitado y poco colaborador, dirigiendo frases desafiantes a los agentes con el objetivo de menoscabar la actuación policial.

Por su parte, la víctima ratificó ante los agentes la agresión, explicando que, tras una fuerte discusión, el varón la golpeó en la cara, iniciándose un pequeño forcejeo del que ella logró zafarse.

Se procedió a la detención inmediata del sospechoso. Sin embargo, la hostilidad del individuo no cesó durante el traslado. Durante su paso por el centro de salud y antes de su ingreso en los calabozos el hombre continuó profiriendo insultos y graves descalificaciones contra los agentes de servicio.

Las diligencias correspondientes ya han sido remitidas a la autoridad judicial competente para que se sigan los trámites legales oportunos por este presunto caso de violencia machista.