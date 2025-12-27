El Concello de Cuntis refuerza su apuesta por la atención temprana

El Concello de Cuntis acaba de dar un nuevo paso para garantizar la continuidad y la calidad del Servicio de Atención Temprana, un recurso fundamental para el desarrollo infantil en la comarca. La Xunta de Gobierno Local aprobó la licitación del contrato administrativo para la prestación de este servicio, que atiende a niños y niñas de Cuntis, Barro, Caldas de Reis, Moraña, Portas y Catoira.

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y estará sometido a regulación armonizada al superar su valor estimado los 1.022.677,08 euros.

Este servicio esencial complementa esta cantidad con la aportación de los ayuntamientos agrupados para el mantenimiento del local, situado en el polígono de A Ran.

Tal y como se recoge en el expediente de contratación aprobado por el Concello de Cuntis, el procedimiento de licitación es abierto y está sometido a regulación armonizada, cumpliendo con la normativa vigente en materia de contratación pública.

El alcalde, Manuel Campos, destacó la relevancia de este servicio, que cumple su séptimo año, y lo define como un recurso imprescindible.