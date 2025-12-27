El Campus trata de potenciar su colaboración con el Ateneo

La vicerrectora del campus de Pontevedra, Eva María Lantarón, mantuvo una reunión con representantes de la nueva junta directiva del Ateneo de Pontevedra para explorar vías que refuercen su colaboración. En el encuentro participaron el nuevo presidente, Luis Rei, el directivo José María Fernández y Manuel Morquecho, miembro del anterior equipo, en una primera toma de contacto tras la elección de Rei el pasado mes de noviembre.

La voluntad pasa por «mantener y fortalecer el trabajo conjunto mediante actividades comunes y una mayor difusión de la programación de ambas instituciones», señaló la vicerrectora Lantarón.

Por su parte, Rei agradeció el apoyo de la Universidade de Vigo, recordando el uso de la Casa das Campás como sede de relatorios, club de lectura y sala de reuniones. Subrayó también la opción de abrir nuevas líneas, con actos públicos y encuentros entre ponentes y alumnado, dentro de una agenda anual que rondaría entre unas 40 a 50 actividades.