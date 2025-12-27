Campaña para reducir el derroche alimentario
El delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó ayer el Mercado, a donde la Xunta llevo la campaña «Nestas datas, que non sobren as sobras!» para reducir el desperdicio alimentario durante la Navidad. La iniciativa consistió en la entrega de una cuchara de madera con un código QR que redirige a una web con recetas de aprovechamiento.
