Caldas prepara 300 kilos de caramelos para su cabalgata

Los vecinos de Caldas de Reis ya esperan ansiosos su Cabalgata de Reyes. El Concello llama a la participación de los más pequeños del municipio termal para acompañar a sus majestades el día 5 de enero en un desfile que el teniente de alcalde, Manuel Fariña, promete «espectacular y mágico».

Los niños mayores de 6 años que quieran sumarse como pajes deben inscribirse en el departamento de Cultura, ubicado en la oficina de turismo, antes del próximo viernes por la mañana. Antes de subirse a las carrozas, tendrán que acudir a un taller de Reyes en el Auditorio, el propio viernes y también el sábado, ambos a las cinco de la tarde, para recibir instrucciones y preparar manualidades y adornos, como coronas para lucirlas a bordo de las carrozas durante el desfile preparado para el lunes.

La cabalgata contará con las tres carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar, pajes, guardia real, banda de música y grupos de gaitas para ambientar la celebración de la mejor manera posible.

Desde el Concello informan que habrá recepción final y más de 300 kilos de caramelos sin gluten para que todos los niños de Caldas puedan disfrutar de un día tan especial.