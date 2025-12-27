El BNG se opone a los presupuestos del PP

El BNG critica el proyecto de presupuestos de 2026 en Moraña, que, a su juicio, refleja «falta de planificación del gobierno del PP». Denuncia que la inversión real baja un 5%, con pocas actuaciones previstas. Señalan que «casi la mitad de las inversiones se concentran en el campo de fútbol de Mirallos» y echa en falta políticas de vivienda, entre otras.