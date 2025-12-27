Barro amplía su red de saneamiento a Portela
El Concello de Barro adjudica la ampliación de la red de saneamiento en A Portela, desde la depuradora de Piñeiro hasta Parada, para facilitar futuras conexiones en A Cancela y San Amaro. Se instalarán más de 790 metros de tubería y se repondrá el pavimento, con tramos en Outeiro y Outeda con un presupuesto de 115.726,81 euros.
- El Gobierno incluye a Pontevedra en un catálogo de «barrios vulnerables» sobre vivienda y paro
- El «tardeo» de Nochebuena llena de ambiente el centro histórico de Pontevedra
- Construir una vivienda en Pontevedra es un 60% más caro que hace tres años
- Una pelea multitudinaria en Pontevedra acaba con dos detenidos y varios policías heridos
- La Diputación de Pontevedra pide que se paralice la subida de peajes de la AP-9 prevista para enero
- La «nueva» avenida de Compostela despierta el interés de los promotores
- Delimitado el suelo reservado en Marín para albergar 400 pisos protegidos
- Ence comunica a Trabajo el acuerdo con sindicatos para extinguir hasta 57 empleos, 35 en la fábrica de Pontevedra