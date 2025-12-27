Barro amplía su red de saneamiento a Portela

El Concello de Barro adjudica la ampliación de la red de saneamiento en A Portela, desde la depuradora de Piñeiro hasta Parada, para facilitar futuras conexiones en A Cancela y San Amaro. Se instalarán más de 790 metros de tubería y se repondrá el pavimento, con tramos en Outeiro y Outeda con un presupuesto de 115.726,81 euros.