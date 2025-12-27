Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baja la tasa de ingresos por la epidemia de gripe

Pontevedra es una de las áreas sanitarias donde la cifras de ingresos por la epidemia de gripe ha bajado, según datos de la Consellería de Sanidade. Los mayores de 80 años son los que presentan unas mayores tasas de ingresos y los niños de 0 a 4 años las de consultas.

